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U12世界盃／看逆轉開心變緊張 簡紹翔振臂守勝
U12世界盃少棒賽複賽最後一天，中華隊以3：2逆轉擊敗南韓隊，關門成功的簡紹翔興奮振臂，賽前不知道自己要投最後一局，看到隊友敲出逆轉安當下很開心，「後來就開始緊張了」。
中華隊開賽0：2落後，3局下陳恩敲出陽春砲、5局下莊博淵2分打點二壘打，將比分逆轉，簡紹翔在6局上登板，用1次滾地出局、2次飛球出局，15球投出1局三上三下，守住勝利。
畢竟是面對1分差比賽，簡紹翔表示，當下心情很緊張，擔心會掉分，但就深呼吸調整情緒，「不要想太多，投給他們打，有守備幫忙。」
封鎖對方打線、拿下救援成功，簡紹翔高興振臂，他說：「投完球突然有這個想法，第一次做這個動作。」
明天季軍戰中華隊要對上多明尼加隊，兩隊前次交手中華隊以16：1在4局提前勝利，對於明天比賽有沒有信心？簡紹翔說：「有，15分的信心，4局扣倒。」
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