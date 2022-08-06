U12世界盃／看逆轉開心變緊張 簡紹翔振臂守勝

U12世界盃少棒賽複賽最後一天，中華隊以3：2逆轉擊敗南韓隊，關門成功的簡紹翔興奮振臂，賽前不知道自己要投最後一局，看到隊友敲出逆轉安當下很開心，「後來就開始緊張了」。

中華隊開賽0：2落後，3局下陳恩敲出陽春砲、5局下莊博淵2分打點二壘打，將比分逆轉，簡紹翔在6局上登板，用1次滾地出局、2次飛球出局，15球投出1局三上三下，守住勝利。

畢竟是面對1分差比賽，簡紹翔表示，當下心情很緊張，擔心會掉分，但就深呼吸調整情緒，「不要想太多，投給他們打，有守備幫忙。」

封鎖對方打線、拿下救援成功，簡紹翔高興振臂，他說：「投完球突然有這個想法，第一次做這個動作。」