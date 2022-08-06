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U12世界盃／加油聲壓力變動力 莊博淵敲致勝安當英雄
中華隊今晚以3：2逆轉擊敗南韓隊，晉級明日U12世界盃少棒賽季軍戰，莊博淵把滿滿球迷的壓力轉換成動力，在5局下敲出逆轉安打。
中華隊被南韓隊鄭宇燦在首局敲出2分砲，面對0：2落後，隊長陳恩在3局下敲出陽春砲追分，5局下面對滿壘，莊博淵從南韓先發投手安勝優手中敲出中外野深遠安打，二壘安打送回2分逆轉比數。
兩人攻擊策略大不同，陳恩考量安勝優直球球質重，抓變化球打，莊博淵則是抓直球攻擊，「上去前教練有提醒我，抓直球，變化球太低就放掉。」莊博淵解釋，自己近期對變化球應變比較不好，「他的直球有球速，打中有反作用力，應該可以飛很遠。」
今晚台南亞太棒球場湧進上千名球迷為中華隊加油，莊博淵坦言，上場打擊的感覺很緊張，「大家在喊我名字，更緊張。」不過他聽爸爸的提醒，「他告訴我，要享受加油聲，不要想太多，不要想是世界盃，當作友誼賽輕鬆去打。」
能夠打贏南韓，莊博淵坦言確實滿開心的，「因為韓國、美國、日本，一直以來都是中華隊的強敵。」
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