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中職／獅隊攻兄弟不備 爆打到宋晟睿登板投贏真投手

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊陳傑憲。圖／統一獅隊提供
統一獅隊陳傑憲。圖／統一獅隊提供

統一獅隊的8連敗、下半季7戰全敗，終於在今天宣告終止，碰到因疫情排不出先發投手的中信兄弟隊，打線打到兄弟必須啟用野手宋晟睿登板消化局數，獅隊終場以以13：6擊敗兄弟，獅隊的下半季勝場終於開張。

面對兄弟的救火隊廖乙忠，獅隊讓他先發兩局投不完就丟掉6分，首局先是陳傑憲安打、盜壘後，林子豪敲安先馳得點，第2局憑藉5安打、2保送攻下5分大局，陳傑憲也在這局再度跑起來，單場第2盗一舉完成生涯百盜，成為中職史上第26人。

此役打完前6局還是6：3的可控範圍內，兄弟第7局推出李振昌登板，也是戰局崩盤的開始，面對6人次只抓下1個出局數，牧田和久接手後持續「核爆」，包括挨了陳傑憲的三分砲。

眼看戰局已經崩壞到無可救藥，兄弟在8局下推出青棒時期被看好「二刀流」天賦的宋晟睿投球，以14球演出三上三下、最快球速151公里。

獅隊下半季前7戰合計攻下7分、吞下全敗，而陳傑憲在這7戰的25打數只有2支內野安打，打擊率只有0.080，手牌最大的「梅花2」打不出去，註定獅隊要輸得一塌糊塗，直到今天終於等到陳傑憲的甦醒。

陳傑憲單場4安打、4分打點，這是他自7月10日之後久違的單場雙安以上，他的球溫開始微波加熱，獅隊這才找回贏球的感覺。

獅隊先發投手古林睿煬拿下本季第7勝，投5局被敲6安打、失3分，僅有1分責失，第4局被岳政華三壘打、周思齊一壘打串聯先失血，隨後三壘手林子豪的失誤，導致後續再多丟2分。

中信兄弟隊在8局下推出青棒時期被看好「二刀流」天賦的宋晟睿投球，以14球演出三上三下、最快球速151公里。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊在8局下推出青棒時期被看好「二刀流」天賦的宋晟睿投球，以14球演出三上三下、最快球速151公里。圖／中信兄弟隊提供

陳傑憲 林子豪 統一獅 中信兄弟

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