聽新聞
test
0:00 / 0:00
U12世界盃／個子小小的陳恩 首戰許下開轟心願兌現
中華隊今晚在U12世界盃少棒賽以3：2逆轉擊敗南韓隊，隊長陳恩在3局下的陽春砲打破鴨蛋、紓解壓力，成為中華隊本屆第二位開轟的球員，陳恩說：「我個子小小的，但是打出去了。」
中華隊前兩轟都是陳瑞鑫敲出，今天面對0：2落後，陳恩從南韓隊先發投手安勝優手中敲出陽春砲，是中華隊此役首安，也突破得分荒，才有後續5局下莊博淵敲出2分打點逆轉安，有趣的是，陳瑞鑫、陳恩還是表兄弟關係。
「打出去很興奮。」150公分的陳恩表示，先前看到陳瑞鑫開轟把球打得很遠，沒想到自己雖然個子小，但也能開轟，「當下設定打變化球，因為對手直球太重。」
從世界盃第一戰就想要開轟，但打不出去，陳恩今天開轟後，休息區隊友都很興奮，「他們Cue我再打一支。」
昨天輸給美國隊，無緣晉級冠軍戰，陳恩說：「心情很難過，怎麼輸美國，認為自己會贏，但也跟隊友說沒關係，還有兩場啦。」中華隊靠這場勝利，明天要與多明尼加隊爭奪季軍，是否再轟一支？陳恩說：「應該打不出去吧。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言