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U12世界盃／個子小小的陳恩 首戰許下開轟心願兌現

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
U12世界盃少棒賽，中華隊對南韓隊之戰，隊長陳恩開轟。圖／中華棒協提供
U12世界盃少棒賽，中華隊對南韓隊之戰，隊長陳恩開轟。圖／中華棒協提供

中華隊今晚在U12世界盃少棒賽以3：2逆轉擊敗南韓隊，隊長陳恩在3局下的陽春砲打破鴨蛋、紓解壓力，成為中華隊本屆第二位開轟的球員，陳恩說：「我個子小小的，但是打出去了。」

中華隊前兩轟都是陳瑞鑫敲出，今天面對0：2落後，陳恩從南韓隊先發投手安勝優手中敲出陽春砲，是中華隊此役首安，也突破得分荒，才有後續5局下莊博淵敲出2分打點逆轉安，有趣的是，陳瑞鑫、陳恩還是表兄弟關係。

「打出去很興奮。」150公分的陳恩表示，先前看到陳瑞鑫開轟把球打得很遠，沒想到自己雖然個子小，但也能開轟，「當下設定打變化球，因為對手直球太重。」

從世界盃第一戰就想要開轟，但打不出去，陳恩今天開轟後，休息區隊友都很興奮，「他們Cue我再打一支。」

昨天輸給美國隊，無緣晉級冠軍戰，陳恩說：「心情很難過，怎麼輸美國，認為自己會贏，但也跟隊友說沒關係，還有兩場啦。」中華隊靠這場勝利，明天要與多明尼加隊爭奪季軍，是否再轟一支？陳恩說：「應該打不出去吧。」

中華隊

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