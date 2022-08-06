中職／「真的是好球啊…」 王溢正嬌嗔抗議越想越委屈

「可是，真的是（好球）啊…。」樂天桃猿隊資深左投王溢正今天差1顆好球，無法完成6局投球，面對林智勝的打席，連抗議都很柔媚，他在意到退場就去看了影片，「球還在本壘板上緣啊。」

猿隊今天以7：1擊敗味全龍隊，王溢正先發5.2局被敲3安打、失1分，取得生涯第75勝、本季第6勝。

王溢正生涯最高用球數為2015年4月24日的9局132球，但當時他才29歲，近3年用球數最高一戰則是2020年5月2日的117球；今天以36歲的年紀熱投109球，王溢正差點就要完成6局無失分好投，但第5局兩出局後過不了林智勝這關。

兩老的對決打席，王溢正在第3顆壞球出現時，露出「哇喔」的嘴型、燦笑對好球帶判決表達不可思議；林智勝在滿球數時，連續5球破壞成界外，這個打席纏鬥到第11球才有結果，林智勝獲得保送上壘，王溢正當下溢滿笑容指著裁判，一臉嬌嗔，而猿隊在此時換投。

面對林智勝的打席，直球、變化球搭配使用，卻怎麼也解決不了他，王溢正說：「想說是不是因為球數比較多了，所以犀利度下滑。」他的第109球被判壞球，王溢正說：「其實那顆滿漂亮，只是不受青睞，滿可惜保送了他。」

王溢正退場後就去看了影片，「我沒有去看自己的表情，直接去看進壘點和最後位置去比對。」越說就越覺得委屈，「真的覺得滿傷心的，差那個三振就滿6局，5.2就不好看啊！」

總教練曾豪駒指出，王溢正的最後一球確實投得不錯，但被判壞球也只能尊重判決，「也謝謝他今天幫我們投到第6局，恭喜他拿到勝投。」對於當時王溢正表達抗議的小表情，曾總笑說：「他比較柔啊！」他也說能理解選手的情緒，「他是滿在乎，想把狀況控制住，這點情緒是可以理解的。」