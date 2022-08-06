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U12世界盃／陳恩開轟、莊博淵逆轉安 中華隊擊敗南韓晉級季軍戰
U12世界盃少棒賽複賽賽程最後一天上演中韓大戰，中華隊靠著陳恩陽春砲、莊博淵逆轉安，以3：2險勝南韓隊，確定晉級明天季軍戰，對手是複賽曾對決過的多明尼加隊。
中華隊先發投手高品瀚首局開局就先投出觸身球，面對第二棒鄭宇燦被敲出中外野全壘打，這發2分砲讓中華隊先處於落後，不過接下來高品瀚沒有再被敲安，直到4局上才因投球數達83球退場，總計3.2局被敲1安，另有6次三振、4次保送，掉2分。
中華隊在3局下靠全壘打追分，隊長陳恩一棒轟出左外野，陽春砲追到1分落後，這也是中華隊本屆第3轟，前兩轟都來自陳瑞鑫。
5局下換莊博淵當英雄，2出局後中華隊靠著鄭文哲保送、陳恩滾地球造成失誤、吳聖智保送，形成滿壘，莊博淵把球敲到中外野深處，越過外野手防區，一棒送回2分逆轉，只可惜吳聖智闖本壘被夾殺。
中華隊在複賽取得3勝2敗，多明尼加隊2勝3敗，兩隊分列複賽戰績3、4名，明天要爭奪季軍，冠軍戰則由美國隊對上委內瑞拉隊。
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