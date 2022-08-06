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中職／給他的愛滿到溢出來 王溢正熱投109球奪生涯75勝

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
王溢正先發5.2局失1分，拿下本季第6勝、生涯第75勝。圖／樂天桃猿隊提供
王溢正先發5.2局失1分，拿下本季第6勝、生涯第75勝。圖／樂天桃猿隊提供

「姊姊」王溢正先發，樂天桃猿隊打線用雙轟相挺，朱育賢炸裂兩分砲，成晉補上三分砲，猿隊終場以7：1擊敗味全龍隊，王溢正投5.2局失1分拿下本季第6勝、生涯第75勝。

王溢正今天以36歲的年紀熱投109球，差點就要完成6局無失分好投，但第5局兩出局後過不了40歲的林智勝這關。

兩老的對決打席，王溢正在第3顆壞球出現時，露出「哇喔～」的嘴型、燦笑對好球帶判決表達不可思議；林智勝在滿球數時，連續5球破壞成界外，這個打席纏鬥到第11球才有結果，林智勝獲得保送上壘。

王溢正當下溢滿笑容指著裁判，一臉嬌嗔，而猿隊在此時換投，改由邱駿威接手，被劉基鴻敲出安打丟掉1分，記在王溢正帳上，王溢正以先發5.2局被3安打、失1分收工。

龍隊先發投手廖任磊投5局失6分，第4局由林泓育的二壘打先開張分數，朱育賢補上兩分砲，第5局再被成晉敲出三分砲、開張本季首轟。

王溢正本季先發合計共投40局，隊友在他投球任內攻下36分，援護率是8.1，打線對他的愛多到滿出來。

王溢正 林智勝 朱育賢

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