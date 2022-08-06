U12世界盃／「看到更多厲害的人」 莊博淵職棒路更清晰

U12世界盃少棒賽中華隊有2名小將被美國隊總教練稱讚：「懂得怎麼打球。」莊博淵是其中一人，從新竹西門國小到中華隊，莊博淵感受到競爭，「還有這麼多厲害的人。」未來的路也很清晰，先到光明國中、再朝旅日前進。

國小剛畢業的莊博淵有著超齡的談吐，早早就以職棒為目標，跟父親商量後，決定先到光明國中就讀，該校也有公費到日本交換學生的計畫，莊博淵說：「知道他們練完球後，晚上還會有英、日文補習。」

今年獲選披上中華隊戰袍，莊博淵表示，在母校時，覺得自己已經很厲害，「但是到了這邊，看到有更多厲害的人，更想要挑戰自己。」

中華隊隊友中，莊博淵將吳聖智、陳瑞鑫、高品瀚視為學習對象，「高品瀚之前就有注意到他的新聞，不只投球，打擊也很厲害，只不過沒有對決過，來中華隊才第一次見到本人，陳瑞鑫新聞也很多，而教練也有要我們學習吳聖智的態度、精神。」

小學二年級開始，莊博淵就跟著父親傳接球，未來打職棒的夢自此萌芽，雖然中職、美職、日職都想去，但未來要先朝日本交換學生努力，也趁這次賽事觀察日本隊，只可惜兩隊預賽在不同組，日本隊也未打進複賽，無緣交手。

昨晚交手美國隊，莊博淵也被對手強悍火力震撼到，「美國隊也太強了吧，全壘打都很扎實，有一轟還打過計分板，我們只有陳瑞鑫開轟。」

口氣中透點小遺憾，莊博淵曾在今年謝國城盃少棒賽轟出單場三響砲，雖然希望把握剩下2場在U12留下開轟紀錄，但也知道「不能太去想，反而影響自己的打擊。」