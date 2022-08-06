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中職／陳傑憲生涯百盜史上第26人 1老1小也在倒數中

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊陳傑憲今天只用兩局，就補完缺少的兩次盜壘，成為中職史上第26位完成百盗的選手。圖／統一獅提供
統一獅隊陳傑憲今天只用兩局，就補完缺少的兩次盜壘，成為中職史上第26位完成百盗的選手。圖／統一獅提供

統一獅隊「梅花2」陳傑憲賽前百盗M2，今天只用兩局，就補完缺少的兩次盜壘，成為中職史上第26位完成百盗的選手。

獅隊今天在台南球場出戰中信兄弟隊，面對兄弟應急推出的先發投手廖乙忠，前兩局都有分數進帳，首局陳傑憲敲出安打，兩出局後，在林子豪的打席盜上二壘進占得點圈，隨後靠著林子豪的安打為獅隊先馳得點。

獅隊第2局的攻勢由林安可的安打開啟，陳重廷敲安先掃回第2分，陳傑憲再補上一支帶有打點的安打，上壘後蠢蠢欲動，隨即跑出單場第2盗，完成生涯百盜里程碑。

中職前一位完成百盗的選手是2021年7月28日的王威晨，陳傑憲成為史上第26人。

百盗倒數中的男人，還有樂天桃猿隊陳晨威（95盗）、中信兄弟隊周思齊（94盗），還不滿25歲的陳晨威，若能在今年補足百盗，將改寫紀俊麟的25歲67天最年輕百盗紀錄，周思齊生涯若能補足百盜，確定將刷新陳鏞基的37歲44天最老百盗紀錄。

陳傑憲 周思齊

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