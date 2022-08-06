U12世界盃／林智勝幫中華隊加菜 辜仲諒送冰勉勵日本隊

在U12世界盃打拚的中華隊小將今天收到禮物，「大師兄」林智勝訂購披薩送到台南亞太棒球場，為中華隊加菜，在與南韓隊之戰賽前帶來「致勝」好兆頭；日本隊也收到亞洲棒球總會會長辜仲諒贈送的水果冰，勉勵他們持續成長。

中華隊昨天以6：8惜敗美國隊，無緣衛冕，今晚面對南韓隊是複賽最後一戰，贏球就可確保季軍戰門票，也有一定壓力在，賽前林智勝特別送上披薩，原因是一直有在關注這群球員表現，希望給予他們一些勉勵。

林智勝今年在中華職棒打出回春表現，單季7轟竄升聯盟第二，生涯開轟數296轟持續推進「智勝障礙」，中華隊陣中也不少球員是他的粉絲，陳瑞鑫、陳宇恩都將他視為偶像。