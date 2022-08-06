U12世界盃／簡紹翔是小小情蒐員 觀察對手當學習

U12世界盃棒球賽台灣隊球員簡紹翔話不多，賽前抓準時間認真盯著外隊練習，他說這是每場比賽的習慣，昨天認真觀察美國、也有分享提醒投手，是球隊的小小情蒐員。

U12世界盃棒球賽台灣隊球員簡紹翔個性內向、話不多，但賽前總會認真的觀察場上、外隊的練習情形，昨天與美國隊交手前，也在一旁目不轉睛地看著美國隊打擊練習。

簡紹翔今天接受媒體訪問表示，美國隊打擊很強，所以有特別看他們，這是從以前在母隊台東豐田國小就養成的習慣，昨天也有把觀察所得提醒投手群，對美國隊打者球不能偏高，「他們雖然打擊很強、揮到球就會飛很遠，讓人看到會怕，但我們可以贏。」

簡紹翔也透過觀察對手學習，他表示美國隊的氣勢很好，想要學習他們站上場的氣勢，此次參賽，第一場比賽面對較多的觀眾坦言有嚇到，完全聽不到教練的聲音，但也透過比賽學習經驗、練抗壓。

簡紹翔表示，平常喜歡看書和跟棒球有關的漫畫，此次有獲得一本周思齊的書，他笑說平常也會看周思齊比賽，但偶像是中信兄弟的王威晨，因為王威晨打擊穩定又很帥。