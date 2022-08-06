聽新聞
test
0:00 / 0:00
U12世界盃／對中華隊贏得辛苦 美教頭對5人留印象
U12世界盃少棒賽昨晚中華隊與美國隊纏鬥，直到後段氣力放盡才以6：8輸球，美國隊總教練法雷爾（Ray Farrel）表示，每一次與中華隊交手都是硬仗，「你們應該會以中華隊為榮。」
昨晚在中華隊輸球後確定無緣衛冕，晉級冠軍戰的美國、委內瑞拉隊，在今天複賽最終戰交手剛好成為預演，美國隊4轟擊倒委內瑞拉，以12：7贏球延續不敗之身。
法雷爾認為今天投、打、守表現都有正常發揮，「知道今天會打得比較辛苦，昨天贏球很嗨，今天又要遇到冠軍賽會遇到的隊伍。」
談起昨晚對上中華隊，法雷爾表示，就跟對墨西哥隊一樣，帶隊幾次對上中華隊都是硬仗，「特別要稱讚總教練，每個替補、換投的時機都很好，就像在下棋一樣，你來我往。」
法雷爾點名，吳聖智、莊博淵的表現讓他印象深刻，另外對陳瑞鑫的力量也刮目相看，游擊手歐子喬守備穩定，左外野手高品瀚擊球掌握度很好，「中華隊應該會讓支持球迷以他們為榮」。
美國隊從預賽開始連續7場都拿下勝利，累計敲出22轟，長打火力驚人，法雷爾表示，當初遴選球員時，沒有將長打力放在第一優先，但球員必須要有特長，名單前半段可能具有長打，但後半段就會針對不同能力需求做挑選。
連兩天開轟、賽事累積4轟的佛勞斯托（Anthony Frausto）是美國隊代表人物，開轟數僅落後給隊友安德森（Colin Anderson）的5轟，7成22打擊率更位居本屆U12打擊王。
佛勞斯托表示，打擊時不會特別想什麼，只想多上壘為隊友製造機會，面對明天的冠軍賽也是做一樣的事情，「保持專注度，盡全力當一個好隊友。」
昨天中華隊投手吳聖智更讓佛勞斯托吞下本屆賽事第1K，只不過最後1顆好球擦棒界外未接捕，形成不死三振，佛勞斯托說：「那是一顆壞球，不應該揮棒的。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言