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中職／2000打數精釀 曾總看成晉的發芽有期待但超預料

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊成晉。 報系資料照
樂天桃猿隊成晉。 報系資料照

樂天桃猿隊成晉昨天單場雙安之後，目前占據打擊榜第一、安打榜第二、盜壘榜第一，在各項攻擊數據上成為季前誰都想不到的黑馬，總教練曾豪駒對於今年的成晉，他也坦言：「會有期待，但不會去想到會有這樣的成績。」

成晉至今天賽前繳出打擊率3成45、81支安打、17次盜壘，爆炸性的成長，數據就是最佳佐證，曾豪駒表示，「我覺得一切都是他自己的努力，他本身就對自己打擊滿要求，我知道他春訓時在練習都會提早到，把自己想做的訓練、修正都完成。」

成晉從2017年選秀以第3指名入隊，今年是第5個完整球季，曾豪駒說今年的成晉不是超速成長，而是穩定成長，從進來到現在5年，「累積差不多2000多個打數了吧！也慢慢該要成熟了。」

曾豪駒指出，成晉的成熟期從去年季末開始，有明顯看到他的進步，當時連續先發的安排，就是期待他能在今年成為球隊主力，而他也有把握住機會，今年春訓時對他的2022年賽季就有期待，但確實不會想到這樣的成績，「但很多事情都是經過前面的努力，後面得到的成果。」

成晉目前固定負責猿隊右外野，曾豪駒也肯定他配備有中外野手的能力，「他確實有中外野的能力，他的守備範圍、臂力來講，在中外野都還滿游刃有餘。」但中外野已有與他年紀相仿的陳晨威，成晉在右外野也滿熟悉，因此不會隨意更動。

曾豪駒 樂天桃猿

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