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中職／龍隊「外掛」林凱威 陳冠宇看他的滑球更噁心了

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
黃子鵬、陳冠宇與林凱威賽前閒聊。 記者陳宛晶／攝影
黃子鵬、陳冠宇與林凱威賽前閒聊。 記者陳宛晶／攝影

林凱威成為味全龍隊戰力一夕升級的「外掛」，對牛棚、對氣氛都是一大加分，今天賽前就見他的好人緣，一路暢聊來到樂天桃猿隊休息區前，陳冠宇黃子鵬聚在一起誇起他的滑球，黃子鵬形容「極品滑球」，陳冠宇說：「比大家對他印象中的滑球更好、更噁心。」

林凱威以榜眼籤加入龍隊，昨天是他在中職的第2場登板，連飆3顆滑球K掉林承飛，猿隊教頭曾豪駒認為光是這個打席無法評斷好壞，「但相信是有實力的投手，也看過他在國外比賽，壓制力非常不錯。」他也肯定龍隊有了林凱威的助拳，衝擊季後賽絕對是一大幫助，「他算是即戰力的選手，這次選秀之後，可能可以馬上幫助到球隊的也只有他。」

林凱威個性開朗、活潑，今天賽前從龍隊休息區前一路暢聊到猿隊陣營前，陳冠宇、黃子鵬聯手讚嘆起他的滑球，「好漂亮～」、「好強喔～」，但不是在「舒服」他，黃子鵬強調：「是實話！」

黃子鵬是在2019年世界棒球12強賽與他認識，陳冠宇則除了12強的緣分外，還因兩人來自同一經紀公司，家又住得近，季外前往師大自主訓練時，有時會結伴出發。

陳冠宇對他的印象是神經大條、會帶動氣氛，「場上、場下都能對球隊有很大正面幫助的人」，他笑說：「聽到他要回來，加入味全真的很適合，因為那邊有智勝賢拜（林智勝）、吉力（吉力吉撈．鞏冠）他們。」但林凱威回應他：「現在還輪不到我，都是學長他們在帶氣氛，我就先靜靜的、放音樂而已。」

林凱威被評為大聯盟級的滑球，黃子鵬形容是極品滑球，陳冠宇先是笑答：「我沒有要打啊！我不用特別去鑽研。」隨後認真提到，「看一些大聯盟層級的在打，都不是很好掌握，這是他的武器，這兩場看感覺他在投，感覺他又有在上面更鑽研，即使打者知道他要投這顆，也是很難打，比大家對他印象中的滑球又更好、更噁心。」

陳冠宇認為，以林凱威的滑球又有球速，加上只投1局，對打者來說真的很難掌握，關鍵是能否在短時間內適應中職用球，若沒有問題，「這個球應該在這幾年都會很突出。」

陳冠宇 林凱威 黃子鵬

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