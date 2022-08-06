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中職／小編炸裂變出天哥200轟 郭天信：我50都有困難

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
味全龍隊郭天信。報系資料照
味全龍隊郭天信。報系資料照

味全龍隊郭天信昨天達陣生涯200安，在這批「新生龍」中拔頭籌，意外插曲是轉播單位的粉絲團起初誤寫「200轟」，在球迷截圖後掀起討論，郭天信本人也有看到，直率笑答：「我50都有困難了，還200咧！」

郭天信去年全季繳出125安，在11月1日完成生涯百安，今年打擊成績持續在龍隊領跑，以3成10打擊率敲出75安，昨天第3局從樂天桃猿隊洋投霸林爵手中敲出安打，成為他的生涯第200安。

意外在於轉播單位一時筆誤，在官方粉絲團的貼文中將200安誤寫成200轟，全壘打數一個不小心就直追林益全（204轟），而郭天信賽後也看到了朋友傳來的截圖，「打錯字而已啦！不可能啦！50都有困難了，還200。」

被追問生涯全壘打數目標，郭天信直呼：「不用啦！我打安打多一點就好，全壘打數沒想過，要認清現實，看清楚自己的角色是什麼。」

郭天信的200安球一度流浪在猿隊休息區前，最後才滾回龍隊陣營，來到他的手上，郭天信對此表示，快達到時就有注意到，知道那是200安球，因此有表達要留下這顆球。

郭天信

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