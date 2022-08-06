快訊

颱風最快明天生成 今持續晴朗炎熱午後雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／龍隊洋投「保鮮術」 葉總：把他們當成人

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
布里悍(右)、鋼龍(左)堪稱味全龍隊的兩張王牌，目前各項工作量都在全中職領先，也是今年從開季就穩定待在輪值內的少數洋投。 聯合報系資料照
布里悍(右)、鋼龍(左)堪稱味全龍隊的兩張王牌，目前各項工作量都在全中職領先，也是今年從開季就穩定待在輪值內的少數洋投。 聯合報系資料照

布里悍、鋼龍堪稱味全龍隊的兩張王牌，目前各項工作量都在全中職領先，也是今年從開季就穩定待在輪值內的少數洋投，龍隊對兩人施了什麼魔法，協助兩人可以穩定出賽？總教練葉君璋有神回：「要說做了什麼？其實就是因為我們什麼都沒有做。」

今年至今5隊在一軍共使用19位洋投，其中14人先發過，從開季就在輪值內且未跳過任何一場先發的洋投並不多，但龍隊就擁有兩位。

本季投手先發場數、出賽局數、投球數榜上，第一名是布里悍的18場、114.1局、1776球，第二名則是鋼龍的17場、109.1局、1648球，兩位洋投成為鞏固龍隊輪值的鋼骨。

兩人從開季一路投到現在，進入夏天後成績還更穩定，葉君璋談到為洋將「保鮮」的方法，他說：「我們在用不會因為是洋投，就沒有把他當成人。」

他指出，球隊都以他們可以承受的方式去安排出賽，「這幾個洋將在調整上都很認真，自己知道要做什麼，重點是他們自己的調整，而我們試著讓他們以自己習慣的方式去調整，不太會去干涉他們的routine，他們也能比較按部就班去準備。」

葉君璋進一步指出，兩人在前幾周甚至主動表態，希望縮短休息天數，「他們兩個有在討論想減少休息天數，說休6天不好調整。」

葉總表示，目前龍隊輪值安排讓兩位洋投固定在休5或6天的情況下出賽，但兩人都覺得6天太多，傾向改為休4或5天，「但對我來講，我當然希望他們可以保持穩定、順利、不要受傷，目前在休6天的情況下可以做到，如果休4、5天受傷了，那我得不償失啊！」但兩人都表態不喜歡休6天，葉總也不排除找機會試試看。

葉君璋 布里悍 中職

延伸閱讀

中職／那年一起看的捍衛戰士 丘總、葉總明星賽當最資深CP

中職／人生第一轟就在新竹 葉君璋看新球場：細部要調

中職／林智勝反向開轟又高又遠 葉君璋驚呼他變年輕了

中職／龍隊輪值沒有徐若熙 選秀榜眼林凱威分擔終結者

相關新聞

中職／沒優質先發 王溢正「好」嘔

樂天桃猿隊昨天由資深左投王溢正登板，與6局優質先發以1顆好球擦身而過，5.2局失1分的內容讓他嬌喊：「不好看」，但已足以...

中職／陳傑憲百盜 助獅下半季開胡

統一獅隊陳傑憲的百盗之夜，還有4安打、一發3分砲「佐餐」，昨天幫助獅隊以13：6擊敗中信兄弟隊，不僅獅隊的8連敗、下半季...

中職／獅隊攻兄弟不備 爆打到宋晟睿登板投贏真投手

統一獅隊的8連敗、下半季7戰全敗，終於在今天宣告終止，碰到因疫情排不出先發投手的中信兄弟隊，打線打到兄弟必須啟用野手宋晟...

U12世界盃／逆轉南韓 中華今爭季軍

面對開賽0：2落後，中華隊靠著隊長陳恩陽春砲、莊博淵逆轉二壘打，以3：2擊敗南韓隊，晉級U12世界盃少棒賽季軍戰；今天要...

U12世界盃／中華隊逆轉勝韓國 銅牌戰「全力以赴」

「2021第六屆U12世界盃棒球錦標賽」（VI WBSC U12 Baseball World Championship...

U12世界盃／看逆轉開心變緊張 簡紹翔振臂守勝

U12世界盃少棒賽複賽最後一天，中華隊以3：2逆轉擊敗南韓隊，關門成功的簡紹翔興奮振臂，賽前不知道自己要投最後一局，看到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。