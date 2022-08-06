中職／龍隊洋投「保鮮術」 葉總：把他們當成人

布里悍、鋼龍堪稱味全龍隊的兩張王牌，目前各項工作量都在全中職領先，也是今年從開季就穩定待在輪值內的少數洋投，龍隊對兩人施了什麼魔法，協助兩人可以穩定出賽？總教練葉君璋有神回：「要說做了什麼？其實就是因為我們什麼都沒有做。」

今年至今5隊在一軍共使用19位洋投，其中14人先發過，從開季就在輪值內且未跳過任何一場先發的洋投並不多，但龍隊就擁有兩位。

本季投手先發場數、出賽局數、投球數榜上，第一名是布里悍的18場、114.1局、1776球，第二名則是鋼龍的17場、109.1局、1648球，兩位洋投成為鞏固龍隊輪值的鋼骨。

兩人從開季一路投到現在，進入夏天後成績還更穩定，葉君璋談到為洋將「保鮮」的方法，他說：「我們在用不會因為是洋投，就沒有把他當成人。」

他指出，球隊都以他們可以承受的方式去安排出賽，「這幾個洋將在調整上都很認真，自己知道要做什麼，重點是他們自己的調整，而我們試著讓他們以自己習慣的方式去調整，不太會去干涉他們的routine，他們也能比較按部就班去準備。」

葉君璋進一步指出，兩人在前幾周甚至主動表態，希望縮短休息天數，「他們兩個有在討論想減少休息天數，說休6天不好調整。」

葉總表示，目前龍隊輪值安排讓兩位洋投固定在休5或6天的情況下出賽，但兩人都覺得6天太多，傾向改為休4或5天，「但對我來講，我當然希望他們可以保持穩定、順利、不要受傷，目前在休6天的情況下可以做到，如果休4、5天受傷了，那我得不償失啊！」但兩人都表態不喜歡休6天，葉總也不排除找機會試試看。