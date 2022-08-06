中職／「龍王」大戰「土虱」在桃園 兩人二度同場先發

桃園棒球場明天要再度上演「龍王」與「土虱」大戰，王維中、曾仁和傷後重返球場首戰再度狹路相逢，這也將是兩人二度同場先發，前一次為去年10月17日，由曾仁和成為贏家。

王維中帳面上前一場出賽為7月16日，但這場其實是他未能續投的保留比賽，真正出賽實為6月23日對富邦悍將隊之戰，當時在對申皓瑋的打席催出本季最快的150公里，但這一催也催出背部傷勢，上半季提前「關機」。

按照龍隊規畫，明天原本要讓林子昱、王維中以雙先發的形式登板，至於誰先發？總教練葉君璋今天揭曉就交給王維中；林子昱則有小狀況，已到醫院檢查，葉總表示是與比賽無關的小狀況，若無大礙，明天仍有機會出賽。

對手樂天桃猿隊推出曾仁和先發，他因閃到腰延後下半季出賽，明天重返賽場，再次碰到王維中，兩人同樣來自波拉斯經紀公司，曾仁和在去年10月17日拿到的生涯首勝，就是同場技壓王維中。