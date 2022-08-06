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U12世界盃／陳偉殷的飲料選荔枝味 日本隊柏木春瑛直呼好喝

中央社／ 台南6日電
U12世界盃棒球賽日本隊柏木春瑛（圖）偶像是美職太空人隊亞土維。 中央社
U12世界盃棒球賽日本隊柏木春瑛（圖）偶像是美職太空人隊亞土維。 中央社

U12世界盃棒球賽日本隊柏木春瑛投打有表現，他自評若提早保有緊張感會更好，偶像是美職太空人隊亞土維，個子不高也可以有傑出表現，昨天陳偉殷請飲料，選了荔枝口味直呼：「好喝」。

U12世界盃棒球賽日本隊此次沒能打入6強複賽，今天排名賽最後一戰與義大利隊交手，日本隊投打發揮終場以18比0、4局拿下勝利，也結束此次賽事，排名賽拿下3勝、排名第7。

日本隊柏木春瑛今天總計3打數敲出1支二壘打，貢獻1分打點，比賽後半段登板後援，投1局沒被敲出安打、無失分；柏木春瑛此次也曾在與美國隊比賽開轟。

柏木春瑛表示，這次比賽還沒開始前、沒有很緊張，開始比賽後才緊張，如果能早一點保有緊張感會好一點，之後就要升上國中，面對比賽期許自己都能保有緊張感。

被問起進到代表隊有沒有學到新東西，柏木春瑛表示，投手教練吉見一起教球路解說很仔細，會用更簡單明瞭的方式，雖然沒有學新的球路、但還是收穫很多，打擊方面教練團也當讓球員們自由發揮、很開心。

柏木春瑛小時後曾在美國生活一段時間，他印像最深刻的是去美職波士頓紅襪隊球場看球，還有接到一顆界外球，到現在都還放在家裡，未來的棒球生涯規劃，希望可以先進到日職，打出好表現再挑戰美職。

柏木春瑛的偶像是美職太空人隊亞土維（Jose Altuve），柏木春瑛表示，自己身高不高，欣賞阿圖維個子小卻也可以有傑出的表現。

日本隊教練團井端弘和、吉見一起曾與陳偉殷是隊友，昨天陳偉殷有跨海送手搖飲給日本隊，柏木春瑛選了荔枝口味的飲料直呼很好喝，回日前也想買一些日本沒有的糖果餅乾或者裝飾品擺設。

陳偉殷 棒球

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