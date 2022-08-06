中職／林哲瑄手術順利 球團錄製隊友打氣影片：等你回來

富邦悍將球星林哲瑄於上個月新竹球場開幕戰，在外野守備展現精彩飛撲美技時，導致左肩關節唇破裂合併部分旋轉肌撕裂傷，他也在昨日順利完成手術，悍將官方YT頻道特地上傳隊友們的鼓勵話語影片，球迷也紛紛留言期待他早日健康回歸。

昨日悍將在官方Youtube發布隊友們對林哲瑄的祝福，曾被外界視為有心結的林益全用行動破解傳聞給予打氣：「祝福你順利並趕快重返球場，我們都在這等你。」此外，同為外野的學弟申皓瑋表示：「不用擔心，外野我們會一起努力等你回來，球隊需要你。」

投手郭俊麟以先前受傷經驗給予建議：「開刀是不會很辛苦，辛苦是在術後，因凹角度很辛苦又必須忍受，因為你想回到球場上，希望你在過程中能努力撐過。」並表示辛苦的過程就換個想法：「我會去想到家人，就覺得辛苦歸辛苦，但做完後會覺得又是不一樣的一天，我們都會等你回來。」

近期表現不俗的陳真則透露看見林哲瑄受傷十分難過：「一直以來在外也都是我很大的支柱，我在緊張不安的時候，去詢問學長都會有自信一點，有問題不管幾點我都會打給你，看你好不好。」

最後在影片結尾，暫代隊長的范國宸也祝學長之後的復健順利：「復健的時候依然要對棒球有熱忱，要好好照顧自己，不要操之過急，我們會等著你回來。」

影片下方也湧現球迷們留言加油，就有網友表示「身為球迷的我們也會在球場等著你回來的…好好復健！加油」、「好暖心的影片，哲瑄加油 富邦加油」以及「蝦哥我們沒有你不行」等留言都看得出林哲瑄的高人氣。