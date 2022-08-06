快訊

日本警視廳調查安倍晉三死因 報告出爐揭維安落漆內幕

韋伯太空望遠鏡拍到新照？著名科學家為耍了網友道歉

中重症+145、增3童MIS-C 11歲男童確診發燒嘔吐住院

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／林哲瑄手術順利 球團錄製隊友打氣影片：等你回來

聯合新聞網／ 綜合報導
悍將隊上傳隊友對林哲瑄的打氣影片，球迷也紛紛跟進。 圖／富邦悍將隊提供
悍將隊上傳隊友對林哲瑄的打氣影片，球迷也紛紛跟進。 圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將球星林哲瑄於上個月新竹球場開幕戰，在外野守備展現精彩飛撲美技時，導致左肩關節唇破裂合併部分旋轉肌撕裂傷，他也在昨日順利完成手術，悍將官方YT頻道特地上傳隊友們的鼓勵話語影片，球迷也紛紛留言期待他早日健康回歸。

昨日悍將在官方Youtube發布隊友們對林哲瑄的祝福，曾被外界視為有心結的林益全用行動破解傳聞給予打氣：「祝福你順利並趕快重返球場，我們都在這等你。」此外，同為外野的學弟申皓瑋表示：「不用擔心，外野我們會一起努力等你回來，球隊需要你。」

投手郭俊麟以先前受傷經驗給予建議：「開刀是不會很辛苦，辛苦是在術後，因凹角度很辛苦又必須忍受，因為你想回到球場上，希望你在過程中能努力撐過。」並表示辛苦的過程就換個想法：「我會去想到家人，就覺得辛苦歸辛苦，但做完後會覺得又是不一樣的一天，我們都會等你回來。」

近期表現不俗的陳真則透露看見林哲瑄受傷十分難過：「一直以來在外也都是我很大的支柱，我在緊張不安的時候，去詢問學長都會有自信一點，有問題不管幾點我都會打給你，看你好不好。」

最後在影片結尾，暫代隊長的范國宸也祝學長之後的復健順利：「復健的時候依然要對棒球有熱忱，要好好照顧自己，不要操之過急，我們會等著你回來。」

影片下方也湧現球迷們留言加油，就有網友表示「身為球迷的我們也會在球場等著你回來的…好好復健！加油」、「好暖心的影片，哲瑄加油 富邦加油」以及「蝦哥我們沒有你不行」等留言都看得出林哲瑄的高人氣。

相關新聞

中職／20歲的曾峻岳沒有極限 危機中飆155刷新生涯最速

富邦悍將隊守護神曾峻岳再推進生涯最快球速，昨天最後一打席面對李聖裕，飆出155公里火球，再次突破自我，還不滿21歲的他，...

U12世界盃／陳偉殷的飲料選荔枝味 日本隊柏木春瑛直呼好喝

U12世界盃棒球賽日本隊柏木春瑛投打有表現，他自評若提早保有緊張感會更好，偶像是美職太空人隊阿圖維，個子不高也可以有傑出...

中職／林哲瑄手術順利 球團錄製隊友打氣影片：等你回來

富邦悍將球星林哲瑄於上個月新竹球場開幕戰，在外野守備展現精彩飛撲美技時，導致左肩關節唇破裂合併部分旋轉肌撕裂傷，他也在昨日順利完成手術，悍將官方YT頻道特地上傳隊友們的鼓勵話語影片，球迷也紛紛留言期待

U12世界盃／中華隊輸美 無緣衛冕

昨面對不敗的美國隊，中華隊不斷纏鬥，兩度落後靠著3局上陳瑞鑫開轟超前、5局上追平比數，然而全場動用6名投手仍無法制止美國...

中職／郭俊麟首勝到手 要獻給父親及林哲瑄

富邦悍將隊投手郭俊麟的生涯首勝，昨天終於到貨，面對中信兄弟隊先發5局無失分，還端出金手套級的守備，幫助悍將隊以3：1贏球...

U12世界盃／中華隊無緣冠軍戰 教頭：球員緊繃放不開

U12世界盃棒球賽台灣隊複賽與美國隊交手，兩隊攻勢往來，台灣隊在比賽後半段追分不及吞敗，確定無緣冠軍戰。總教練賴朝榮說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。