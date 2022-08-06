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中職／20歲的曾峻岳沒有極限 危機中飆155刷新生涯最速
富邦悍將隊守護神曾峻岳再推進生涯最快球速，昨天最後一打席面對李聖裕，飆出155公里火球，再次突破自我，還不滿21歲的他，看不清究竟極限在哪。
曾峻岳以2020年選秀悍將第7指名進入職棒，展現驚人的成長幅度，生涯未經二軍比賽歷練，2021年直接於一軍「開箱」，少年火球男的身手迅速吸引視線，至昨役之前，曾峻岳生涯最快球速154公里，兩季以來已有12場登板極速為154公里。
昨天面對中信兄弟隊之戰在第9局登板，曾峻岳先對蘇緯達賞出三振後，被福來喜敲出內野安打，周思齊補上三壘打，讓曾峻岳丟掉1分。三壘仍有跑者的情況下，曾峻岳以K功凍結兄弟攻勢，接連對許基宏、李聖裕飆K。
曾峻岳對李聖裕的第2球，現場大螢幕顯示156公里，賽後官方正式紀錄則為155公里，確定改寫曾峻岳的生涯最速。
此外，昨天的3個出局數都靠三振拿下後，曾峻岳生涯累積98K，生涯百K里程碑已在單場射程內，而他至悍將的下一場出賽年紀將是20歲273天，有望寫下史上第2年輕百K，最年輕紀錄由隊友張耿豪的20歲65天保持，第2年輕則是江辰晏的20歲311天。
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