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中職／丘總主動點名關鍵 賴智垣每個今天都用100%力量
富邦悍將隊今天以3：1擊敗中信兄弟隊，除了郭俊麟的好投外，總教練丘昌榮主動點名另一位投手賴智垣，來到悍將隊後的努力，全都看在眼裡，今天也貢獻了兩局6上6下的關鍵中繼。
郭俊麟的首勝之夜，丘昌榮在賽後訪問中當然第一個被問到今晚的男主角，但談完郭俊麟後，他主動提到一個名字，「郭俊麟以外，賴智垣那兩局也很重要。」
賴智垣去年季後遭到樂天桃猿隊釋出，春訓原本隨隊味全龍隊測試，後來先一步獲得悍將隊開出合約，丘昌榮也很肯定他的努力，「從春訓來到我們球隊，有這個機會，他很努力，也一步步取得教練團信任。」
賴智垣認為兩局好投關鍵在於相信隊友，「很多覺得會穿越的球，隊友都有幫我守下來，相信身後隊友、捕手配球，教練也都相信我，我沒有理由不相信自己。」
他今年至今出賽12場，防禦率僅0.61，表現相當出色，對於今年的轉變，賴智垣說：「感覺放比較開，不會去在意以後還有沒有比賽，專注在當下，今天把100%的力量都放在裡面，不要去想明天或下禮拜。」
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