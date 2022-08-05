U12世界盃／開轟輸球很低落 陳瑞鑫想著投出的保送

U12世界盃少棒賽中華隊在台南亞太棒球村留下遺憾，對美國隊從落後、領先到追平，卻仍無法擋住火力，最終以6：8輸掉關鍵一戰，總教練賴朝榮直言「可惜」，陳瑞鑫賽後情緒低落，心中想的不是連兩場開轟，而是投出的保送。

中華隊今天在1局上先馳得點，1局下被安德森（Colin Anderson）敲出2分砲落後，3局上陳瑞鑫還以顏色，也敲出2分砲逆轉比賽，加上4局上得分，取得2分領先。

不料2局下中繼登板化解滿壘危機的陳瑞鑫，在4局下被敲安後又投出保送，此時中華隊決定換投，接手的歐子喬被連敲兩安，包括被佛勞斯托（Anthony Frausto）轟出滿貫砲，中華隊雖然在5局上追平，但5局下又掉2分，無力追趕。

總教練賴朝榮表示，今天先發投手吳聖智狀況不好，投出太多保送，陳瑞鑫也有點放不開，加上臨時接手，準備比較不足，觀察手臂狀況，擔心再投下去可能疲勞、受傷，才決定在4局時又換投。

吳聖智今天1.2局僅被敲1安，但有3次保送，丟掉2分；陳瑞鑫1.2局也是被敲1安、3次保送，掉2分，後續4任投手雖然沒再投出保送，不過歐子喬0.2局掉2分，陳宇恩0.1局掉2分承擔敗投。

吳聖智退板後先接替陳瑞鑫的中外野守備，陳瑞鑫退板後，左投的吳聖智移防陌生的二壘，賴朝榮解釋，是為了保留這些好手的攻擊能力，加上下雨過後滾地球沒那麼快，基本處理得起來。

莊博淵也是投打二刀流，不過賴朝榮表示，因他反應過身體痠痛，今天原本就沒打算讓他投球，「雖然是國家代表隊，還是要顧小朋友狀況，球要打好，也要保護好。」

陳瑞鑫賽後表示，自己不該投出保送，「如果沒有保送，後面全壘打也不會那麼多分。」相較先前火球連飆，這場因狀況不好，陳瑞鑫投準為主。