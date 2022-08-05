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U12世界盃／中華隊無緣冠軍戰 教頭：球員緊繃放不開
U12世界盃棒球賽台灣隊複賽與美國隊交手，兩隊攻勢往來，台灣隊在比賽後半段追分不及吞敗，確定無緣冠軍戰。總教練賴朝榮說，可能因為責任心太過緊繃了、球員們有點放不開。
U12世界盃棒球賽超級循環賽複賽，台灣隊昨天擊敗多明尼加，今天與美國隊交手，美國隊此次比賽展現驚人火力，今天賽前5戰打完敲出17發全壘打，今天安德森（Colin Anderson）、佛勞斯托（AnthonyFrausto III）都有開轟。
台灣隊陳瑞鑫昨天敲出團隊賽會首轟，今天連2天開轟、2分砲一度幫助球隊超前比數，可惜台灣隊沒能穩守，最終以6比8吞敗，美國、委內瑞拉隊提前晉級冠軍戰，台灣隊僅能爭最佳季軍成績。
賴朝榮說，雖然賽前就知道美國隊是打擊很強悍的球隊，但投手群如果有速度加上去、美國隊打者揮空率也蠻高的，但今天投手群有點失常。
台灣隊今天先發投手吳聖智開賽狀況也較多，2局沒有投完提前退場，總計投1.2局，投出3次保送，失掉2分責失分。
賴朝榮表示，吳聖智狀況不好，開場可能有心理壓力、保送太多。投手群今天都放不太開，加上有球數限制，責任心來了、太過緊繃，沒能發揮正常水準。
台灣隊雖然沒能晉級冠軍戰，但還保有爭季軍的機會，明天將與韓國隊交手，預計派出高品瀚先發，全力搶勝。
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