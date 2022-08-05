中職／宇宙桃猿怎麼輸？朱育賢超前安 龍隊撐7局還是輸

以1：1平手局面進入第8局，樂天桃猿隊終究在昔日「四棒海」中找到贏球之道，兩出局後由朱育賢、陳俊秀連兩棒安打帶有打點，終場以3：1擊敗味全龍隊，猿隊取得3連勝，下半季戰績持續以7勝1敗獨走。

猿隊此役由洋投霸林爵先發，投6局被敲7安打、僅失1分，賴鴻誠在第7局1：1平手時登板，雖在一出局後對張政禹投出觸身球，但隨後讓郭天信打成雙殺打，完成1局中繼任務守住平手局面，他的生涯第100中繼點也進袋，成為史上第3位達成百中繼的投手，前兩人為高建三（118）、陳禹勳（104）。

兩隊在比賽前段都僅有1分進帳，猿隊首局就靠成晉一壘打、林泓育二壘打串聯先馳得點；龍隊3局上的反攻，由郭天信的生涯第200安帶路，盜壘加推進站上三壘後，林智勝補上追平安打，兩隊形成1：1。

平手局面一直僵持到第8局才再鬆動，成晉安打、梁家榮保送上壘，兩出局後，朱育賢一棒敲出超前安打，陳俊秀的二壘打補刀，猿隊取得3：1領先直到終場。

龍隊則由郭郁政先發，繳出5.2局被敲6安打、僅失1分好投，與霸林爵相互抗衡，兩位先發投手都以無關勝敗收場。