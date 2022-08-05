中職／長筒襪版郭俊麟轉運成功 這一勝想獻給林哲瑄

富邦悍將隊投手郭俊麟前7場先發等不到1勝，今天面對中信兄弟隊繳出5局無失分，加上4次守備機會精采演出，幫助球隊以3：1贏球，今天首度亮相的長筒襪style，也是一登場就轉運成功。

此役強碰兄弟王牌投手德保拉，郭俊麟抱持不能掉分的覺悟上場，他說：「其實每場想贏的企圖心都是一樣，只是因為遇到的投手很強，自己也想盡量不要失分是最好。」

兩位先發投手都以5局打卡下班，郭俊麟先發5局共用92球，被敲4安打無失分，德保拉則是5局已用101球，被敲6安打失3分、送出8次三振。

郭俊麟不只投得精采，守備也幫自己的忙，4次守備機會都精采完成，總教練丘昌榮指出，郭俊麟算是悍將隊陣中守備最好的投手，「他的守備很關鍵，也是幫助自己，投手從小就是被教導投完就是第10個野手。」

郭俊麟則透露日本職棒的背景養成，「日本教練滿care我們（投手）的守備，投完當下不管球有沒有打過來，就是隨時要準備好守備。」他點名此役不滿意之處在於有不必要的保送，滿意之處正是守備。

郭俊麟今天以印有「TEAM TAIWAN」的長筒襪造型亮相，他也透露確實是想改改運，「其實之前就想換，剛好去打明星賽有發，想說好像可以換看看運氣，不知道結果怎樣，就試試看。」

郭俊麟賽後穿著球團為他準備的首勝紀念T恤受訪，他表示這一勝想獻給很多人，除了應景的父親節之外，「還有獻給哲瑄，他也是希望我們加油，雖然受傷了，但我們要持續把他的態度、精神延續下去。」

這一勝到手，郭俊麟自認有點慢，球隊先前狀況不好，自己卻不能早點拿勝幫到球隊，讓他很自責，「如果那時可以幫到球隊會更好，就覺得有點慢，但至少下半季剛開打，拿到第一勝，希望接下來可以更多勝。」

【中央社台北5日電】

中華職業棒球大聯盟富邦悍將隊今天靠先發投手郭俊麟5局無失分好投，率隊以3比1擊敗中信兄弟隊，郭俊麟也拿下個人中職生涯首勝，獲選單場最有價值球員（MVP）。

悍將晚間在新莊棒球場交手兄弟，郭俊麟總計用92球投5局，僅被敲4支安打，投出4次三振、2次保送，無失分。

悍將1局靠保送、胡冠俞及林益全接連安打先馳得點，4局申皓瑋敲出三壘打，戴培峰遭觸身球保送，葉竹軒安打送回第2分，5局再靠保送、安打、滾地球送回團隊第3分，順利奪勝。

此外，樂天桃猿隊在樂天桃園棒球場對戰味全龍隊，兩隊前7局打完1比1僵持不下，桃猿8局靠成晉安打、梁家榮選到保送，再靠朱育賢安打送回超前分，陳俊秀接著安打多添1分保險分，拿下比賽勝利。

朱育賢單場4打數敲出2支安打、貢獻1分打點，也是勝利打點，獲選單場MVP。