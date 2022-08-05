U12世界盃／陳瑞鑫開轟不敵美國雙響 無緣晉級冠軍戰

U12世界盃少棒賽複賽中華隊與美國隊不斷纏鬥，陳瑞鑫的超前兩分砲，讓台灣球迷做了一場好夢，然而4局下被「9割男」佛勞斯托一發滿貫砲敲醒，中華隊雖在5局上追平、但5局下掉分，最終以6：8輸給美國隊，確定無緣衛冕。

中華隊1局上靠著歐子喬在滿壘時的高飛犧牲打打回第1分，不過1局下美國隊打擊率破9成的佛勞斯托（Anthony Frausto），先靠不死三振上壘，下一棒安德森（Colin Anderson）一棒把球轟出全壘打牆，2分砲超前比數。

第1局打完後比賽因雨暫停，一停就是1個半小時，2局下吳聖智突然失準，連投3次四壞保送，留下2出局滿壘退場，接手的陳瑞鑫投出暴投，美國隊搶攻本壘，結果捕手陳柏笙回傳給陳瑞鑫，反而抓到最後出局數。

度過危機的中華隊在3局上由莊博淵敲出二壘打燃起攻勢，陳瑞鑫把球轟出左外野全壘打牆，一棒逆轉比數，現場歡聲雷動，敲出去後陳瑞鑫在本壘目送球的軌跡，確定落在界內後開始繞壘。

4局上中華隊再添1分，拉開到4：2領先，不料4局下陳瑞鑫先被敲二壘打，後又投出保送，中華隊換上歐子喬接手，結果被連敲2安，包括佛勞斯托在滿壘時開轟，中華隊反以4：6落後。

5局上中華隊賺到2分，莊博淵、陳瑞鑫連獲保送，再因暴投推進，高品瀚敲出一壘滾地變成內野安打，得到1分，後續美國隊又暴投，得到第2分，追平比數。

只是5局下中華隊投手壓不住，單局換了3名投手，被美國隊敲出3支安打，中間夾著一次觸身球，又丟掉2分，也無力再追分。

中華隊輸球後，複賽戰績2勝2敗，美國隊4勝0敗、委內瑞拉隊3勝1敗，因中華隊曾輸給委內瑞拉，就算明天兩隊戰績打平，比較對戰後仍無法進入前二，無緣挺進冠軍戰。