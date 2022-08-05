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中職／這次有「邦」忙 郭俊麟的生涯首勝終於到貨
富邦悍將隊投手郭俊麟的生涯首勝，在今天的新莊球場降臨，面對中信兄弟隊先發5局無失分，自己還秀了一手絲毫不輸投球的守備，牛棚守成、打線給了恰恰好的支援，悍將隊終場以3：1贏球，郭俊麟在中職的勝場開張。
郭俊麟生涯前7場先發，等不到1場勝投，第8場先發在今天挑戰兄弟，強碰兄弟王牌投手德保拉。
兩位先發投手都以5局打卡下班，郭俊麟先發5局共用92球，被敲4安打無失分，德保拉則是5局已用101球，被敲6安打失3分、送出8次三振。
郭俊麟不只投得精采，守備也幫自己的忙，4次守備機會都精采完成，先是第2局將岳政華打來的強襲球接進手套，第3局由他策動雙殺，第5局又是岳政華點到投手方向，郭俊麟飛撲接殺，接著王威晨打向右邊的滾地球，郭俊麟用腳停球後再接球傳一壘。
悍將隊全場9安打，林益全貢獻3安打，首局先由王勝偉選到保送，胡冠俞、林益全兩支安打送回第1分，第4局申皓瑋先掃三壘打，葉竹軒補上安打挹注1分打點，悍將隊第5局再有分數進帳，讓郭俊麟可以帶著3：0領先退場等候勝投寄達。
兄弟直到9局上面對曾峻岳才首度突破，周思齊的三壘打帶有1分打點，讓兄弟避免遭到完封。
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