中職／賴鴻誠百中繼史上第3人 還有1人等待解鎖
中職史上第三位百中繼投手，今年在桃園球場二度誕生，樂天桃猿隊左投賴鴻誠今天在第7局登板，中繼1局無失分，讓1：1局面凍結，取得生涯第100次中繼成功。
猿隊此役由洋投霸林爵先發，面對味全龍隊，投6局被敲7安打、僅失1分，賴鴻誠在第7局1：1平手時登板。
賴鴻誠雖在一出局後對張政禹投出觸身球，但隨後讓郭天信打成雙殺打，以11球完成1局中繼任務守住平手局面，他的生涯第100中繼點也確定進袋。
賴鴻誠成為史上第3位達成百中繼的投手，前兩人為高建三（118）、陳禹勳（104），而統一獅隊老將王鏡銘目前累積97中繼，也有望在本季完成里程碑。
陳禹勳本季剛在7月10日完成百中繼，場景同樣是桃園球場，當天還是猿隊的上半季封王戰，賴鴻誠緊接著在今天達陣，兩位猿隊後援投手相繼完成里程碑。
今年是賴鴻誠征戰職棒第11年，生涯從興農牛隊起步，在富邦悍將隊（含前身）累積71中繼，2021年透過行使自由球員轉戰猿隊，去年取得26中繼，此役收下本季第3次中繼成功。
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