中職／麟的領域！郭俊麟5局好投 4度秀金手套級美技

富邦悍將隊投手郭俊麟還在等待生涯首勝，今天先發5局共用92球，被敲4安打、無失分退場，不僅投出一場好球，原本守備實力就強悍的他，今天4度上演「麟的領域」。

郭俊麟生涯前7場先發，等不到1場勝投，第8場先發今天在新莊棒球場挑戰中信兄弟隊。

郭俊麟不只投得精采，守備也很幫自己的忙，4次守備機會都精采完成，先是第2局將岳政華打來的強襲球接進手套，第3局由他策動雙殺，第5局又是岳政華點到投手方向，郭俊麟飛撲接殺，接著王威晨打向右邊的滾地球，郭俊麟用腳停球後再接球傳一壘。

兄弟由洋投德保拉先發，悍將隊首局先由王勝偉選到保送，胡冠俞、林益全兩支安打送回第1分，德保拉在第4局開局連續讓3名打者上壘，申皓瑋先掃三壘打、戴培峰挨觸身球，葉竹軒補上安打挹注1分打點。

悍將隊第5局再有分數進帳，在郭俊麟退場時握有3：0領先，生涯首勝能否到手，接下來要看牛棚守成。