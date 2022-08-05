U12世界盃／南非舞王格里本諾成明星 最愛大谷翔平

U12世界盃棒球賽南非隊捕手格里本諾因經費問題，出發前還透過募資才能成行，此次來台比賽中大秀舞技圈粉，他笑說很多人找他合照、簽名，好像有像明星的感覺，偶像是大谷翔平。

U12世界盃棒球賽南非隊雖然戰績不理想，但場上展現熱情、開心比賽，南非隊預賽與台灣隊交手，雖然大比分落後，但捕手格里本諾（Kyle OwenGriebenow）抓準空檔，任何時候都可以來一段舞蹈，也跟著中場表演啦啦隊一起跳舞、十分可愛。

格里本諾跳舞影片也讓他爆紅，今天南非隊與日本隊打排名賽，場邊也有許多觀眾，近期格里本諾遇到許多球迷要求跟他合照、要簽名，他笑說：「第一次覺得自己好像是大明星的感覺」，但不知道自己在台灣受到很多討論。

因為補助款項不足的關係，出發前家人還需透過募資平台幫他募集旅費，格里本諾表示，對於募資的部分不太清楚，但很開心可以來台灣比賽，「第一次來台灣、很開心，也很享受比賽。」談起對於台灣的印象，最喜歡吃水餃，也喜歡壽司和珍珠奶茶。

格里本諾的爸爸是此次南非隊的總教練格里本諾（Ian Griebenow），他也因為爸爸的關係，從5歲開始接觸棒球，最喜歡的球星是美職洛杉磯天使隊投打二刀好手大谷翔平，「他是我看過最厲害的球員」。