快訊

日本警視廳調查安倍晉三死因 報告出爐揭維安落漆內幕

韋伯太空望遠鏡拍到新照？著名科學家為耍了網友道歉

中重症+145、增3童MIS-C 11歲男童確診發燒嘔吐住院

U12世界盃／南非舞王格里本諾成明星 最愛大谷翔平

中央社／ 台南5日電
U12世界盃棒球賽，南非隊捕手格里本諾大秀舞技。中央社
U12世界盃棒球賽，南非隊捕手格里本諾大秀舞技。中央社

U12世界盃棒球賽南非隊捕手格里本諾因經費問題，出發前還透過募資才能成行，此次來台比賽中大秀舞技圈粉，他笑說很多人找他合照、簽名，好像有像明星的感覺，偶像是大谷翔平

U12世界盃棒球賽南非隊雖然戰績不理想，但場上展現熱情、開心比賽，南非隊預賽與台灣隊交手，雖然大比分落後，但捕手格里本諾（Kyle OwenGriebenow）抓準空檔，任何時候都可以來一段舞蹈，也跟著中場表演啦啦隊一起跳舞、十分可愛。

格里本諾跳舞影片也讓他爆紅，今天南非隊與日本隊打排名賽，場邊也有許多觀眾，近期格里本諾遇到許多球迷要求跟他合照、要簽名，他笑說：「第一次覺得自己好像是大明星的感覺」，但不知道自己在台灣受到很多討論。

因為補助款項不足的關係，出發前家人還需透過募資平台幫他募集旅費，格里本諾表示，對於募資的部分不太清楚，但很開心可以來台灣比賽，「第一次來台灣、很開心，也很享受比賽。」談起對於台灣的印象，最喜歡吃水餃，也喜歡壽司和珍珠奶茶。

格里本諾的爸爸是此次南非隊的總教練格里本諾（Ian Griebenow），他也因為爸爸的關係，從5歲開始接觸棒球，最喜歡的球星是美職洛杉磯天使隊投打二刀好手大谷翔平，「他是我看過最厲害的球員」。

棒球 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／天使不交易大谷飽受質疑 大聯盟高層：鐵定留不住人

MLB／大谷翔平5度單場至少2轟 追平隊史第2多紀錄

影／掰了特斯拉！大谷翔平成為日本Porsche代言人

MLB／第6局沒投完 大谷翔平第10勝慢慢等

相關新聞

中職／20歲的曾峻岳沒有極限 危機中飆155刷新生涯最速

富邦悍將隊守護神曾峻岳再推進生涯最快球速，昨天最後一打席面對李聖裕，飆出155公里火球，再次突破自我，還不滿21歲的他，...

U12世界盃／陳偉殷的飲料選荔枝味 日本隊柏木春瑛直呼好喝

U12世界盃棒球賽日本隊柏木春瑛投打有表現，他自評若提早保有緊張感會更好，偶像是美職太空人隊阿圖維，個子不高也可以有傑出...

中職／林哲瑄手術順利 球團錄製隊友打氣影片：等你回來

富邦悍將球星林哲瑄於上個月新竹球場開幕戰，在外野守備展現精彩飛撲美技時，導致左肩關節唇破裂合併部分旋轉肌撕裂傷，他也在昨日順利完成手術，悍將官方YT頻道特地上傳隊友們的鼓勵話語影片，球迷也紛紛留言期待

U12世界盃／中華隊輸美 無緣衛冕

昨面對不敗的美國隊，中華隊不斷纏鬥，兩度落後靠著3局上陳瑞鑫開轟超前、5局上追平比數，然而全場動用6名投手仍無法制止美國...

中職／郭俊麟首勝到手 要獻給父親及林哲瑄

富邦悍將隊投手郭俊麟的生涯首勝，昨天終於到貨，面對中信兄弟隊先發5局無失分，還端出金手套級的守備，幫助悍將隊以3：1贏球...

U12世界盃／中華隊無緣冠軍戰 教頭：球員緊繃放不開

U12世界盃棒球賽台灣隊複賽與美國隊交手，兩隊攻勢往來，台灣隊在比賽後半段追分不及吞敗，確定無緣冠軍戰。總教練賴朝榮說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。