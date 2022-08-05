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U12世界盃／中華1：2落後美國 比賽因雨暫停

中央社／ 台南5日電
第6屆U12世界盃少棒錦標賽超級循環賽複賽持續進行，台灣隊5日晚間與美國隊在雨中交手，台灣小將莊博淵（前右）1局成功奔回本壘，替台灣隊拿下1分。 中央社
第6屆U12世界盃少棒錦標賽超級循環賽複賽持續進行，台灣隊5日晚間與美國隊在雨中交手，台灣小將莊博淵（前右）1局成功奔回本壘，替台灣隊拿下1分。 中央社

U12世界盃棒球賽中華隊今天複賽與美國隊交手，台灣隊開賽先拿1分，但美國隊1局下安德森敲出2分砲翻轉戰局，1局打完1比2落後、比賽因雨暫停。

U12世界盃棒球賽超級循環賽複賽台灣隊昨天擊敗多明尼加，今天繼續在台南亞太國際棒球訓練中心迎戰勁敵美國隊，美國隊此次展現驚人砲火，今天賽前總計5場比賽敲出17發全壘打。

中華隊今天首局就有攻勢，1局莊博淵率先選到保送上壘、盜上二壘，再靠著觸身球保送、野手選擇、歐子喬高飛犧牲打先馳得點。

中華隊今天派出投手吳聖智先發，美國隊1局1人出局後，吳聖智投出不死三振、再被安德森（ColinAnderson）敲出2分砲，這發全壘打也是安德森個人賽會第4轟；比賽1局打完因雨暫停。

美國複賽帶著2勝晉級，昨天擊敗墨西哥、累積戰績3勝，中華隊目前戰績2勝1敗，如果想要晉級冠軍戰，今天與美國隊比賽非贏不可。

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