中職／少了9年前的崩潰 官大元年紀大了心境也不同

9年前接獲先發任務時的崩潰，官大元至今都還記得，這回再度臨危受命，他已經沒有當年的慌張，他笑說年紀不同、心境不同。

中信兄弟隊從7月底開始爆發連環疫情，投手戰力受創最大，先發輪值現在僅剩洋投德保拉一人，在先發投手拉警報情況下，官大元昨天扛下先發，對富邦悍將隊投4局、共用60球，被敲4安打、失3分，完成吃局數的任務。

官大元前一次先發出賽已經遠在2013年，因林恩宇受傷，官大元成為救火隊，當時還曾在接獲先發通知後，在媒體面前表現得很冷靜，訪問結束後卻躲到後頭越想越不對勁，開始抱頭崩潰的畫面遭到直擊，還因此成為話題。

當年的崩潰照，官大元笑說：「這個我好像也有存。」他說長了年紀，心境也不同，這次平靜接下任務。回想當年，官大元坦言有壓力，如果換成現在的心境去面對，「應該還是會緊張，但是不會到那麼誇張吧。」

相隔3227天再先發，官大元也有看到報導，「有看到人家轉貼的新聞，還好不是相隔3000多天再站上投手丘。」對他來說，只是第一個站上手丘，帶著和中繼一樣的心情上場，雖然用球數較多，「其實還好，春訓牛棚會丟120多顆，都是為了任何有可能的必要去準備，剛好可以搭配到球隊需要時可以銜接上任務。」

儘管賽前平靜接受任務，他也坦言，昨天在自己投球任內看到球隊領先，難免會感受到不一樣的責任，覺得自己好像可以做得更好。

兄弟確診投手即便完成7天隔離後，何時可以調整到能出賽還是未知數，官大元可能下周還要繼續先發，他對此回應：「不排除接受任何挑戰」、「任何需要我都可以」。