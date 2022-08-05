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中職／聯手泰安休息站做公益 獅領隊蘇泰安：很有意義

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
「國道強棒出擊 揪您一起做公益」活動，統一獅隊與中信兄弟隊球員參與開展儀式。圖／統一獅隊提供
「國道強棒出擊 揪您一起做公益」活動，統一獅隊與中信兄弟隊球員參與開展儀式。圖／統一獅隊提供

高公局與統一超商泰安服務區共同舉辦「國道強棒出擊 揪您一起做公益」，活動期間展出統一獅歷史文物展品，其中包括歷年總冠軍獎盃、總冠軍紀念球、無安打紀念收藏等多樣充滿歷史意義展品，提供球迷一起回憶統一獅棒球史。

「國道強棒出擊」活動於8月5日至10月31日止舉辦，今日上午開展邀請中華職棒最資深的兩支球隊：統一獅隊及中信兄弟隊球員舉辦見面簽名會，獅隊由好久不見蘇智傑及唐肇廷出席，也特別安排統一獅UniGirls及萊恩現場帶來精彩舞蹈表演，也吸引許多球迷到場參與。

蘇智傑表示：「今年自己因傷努力進行復健中，好久沒見到熱情球迷，很開心可以參加這麼有意義的公益活動，邀請民眾有空可以多來泰安休息站觀展統一獅文物展，累積多點人次讓偏鄉基層棒球有更多資源，自己目前也在二軍以賽調整，期待自己能夠儘早完整恢復，重回一軍和隊友一起拚戰好成績。」

本次「國道強棒出擊 揪您一起做公益」將於泰安服務區北大巴展覽館，展出統一獅隊展品，獅隊也進行公益紀念球販售簽名會，販售所得加上展覽期間觀展人數換算相對應金額，捐出支持台中在地偏鄉國小棒球隊，替喜愛棒球的孩子盡一份心力（8月5日至10月31日觀展人數，一人換算一元）。

另外本次「國道強棒出擊 揪您一起做公益」也推出相挺中華職棒活動，活動期間憑今年任一場中職球賽入場門票（實 體、網路皆可），並出示泰安服務區當日不限金額消費發票，即可兌換 CITY CAFE 中杯美式咖啡乙杯。

統一獅總經理蘇泰安表示：「感謝統一超商、高公局與球隊資源共同整合，希望透過統一獅棒球文物展，讓更多民眾認識統一獅，每一個觀展的民眾也成公益的一份子，真的很具意義，相信在統一超商的用心服務下，泰安休息站也能成為一個多元娛樂的休息站，讓民眾在休息站內享受不一樣的休閒，用滿滿愉悅的心情迎接旅程。」

「國道強棒出擊 揪您一起做公益」活動，統一獅隊蘇智傑（左）、唐肇廷（右）參觀展覽。圖／統一獅隊提供
「國道強棒出擊 揪您一起做公益」活動，統一獅隊蘇智傑（左）、唐肇廷（右）參觀展覽。圖／統一獅隊提供

統一獅 棒球 蘇智傑

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