中職／聯手泰安休息站做公益 獅領隊蘇泰安：很有意義

高公局與統一超商泰安服務區共同舉辦「國道強棒出擊 揪您一起做公益」，活動期間展出統一獅歷史文物展品，其中包括歷年總冠軍獎盃、總冠軍紀念球、無安打紀念收藏等多樣充滿歷史意義展品，提供球迷一起回憶統一獅棒球史。

「國道強棒出擊」活動於8月5日至10月31日止舉辦，今日上午開展邀請中華職棒最資深的兩支球隊：統一獅隊及中信兄弟隊球員舉辦見面簽名會，獅隊由好久不見蘇智傑及唐肇廷出席，也特別安排統一獅UniGirls及萊恩現場帶來精彩舞蹈表演，也吸引許多球迷到場參與。

蘇智傑表示：「今年自己因傷努力進行復健中，好久沒見到熱情球迷，很開心可以參加這麼有意義的公益活動，邀請民眾有空可以多來泰安休息站觀展統一獅文物展，累積多點人次讓偏鄉基層棒球有更多資源，自己目前也在二軍以賽調整，期待自己能夠儘早完整恢復，重回一軍和隊友一起拚戰好成績。」

本次「國道強棒出擊 揪您一起做公益」將於泰安服務區北大巴展覽館，展出統一獅隊展品，獅隊也進行公益紀念球販售簽名會，販售所得加上展覽期間觀展人數換算相對應金額，捐出支持台中在地偏鄉國小棒球隊，替喜愛棒球的孩子盡一份心力（8月5日至10月31日觀展人數，一人換算一元）。

另外本次「國道強棒出擊 揪您一起做公益」也推出相挺中華職棒活動，活動期間憑今年任一場中職球賽入場門票（實 體、網路皆可），並出示泰安服務區當日不限金額消費發票，即可兌換 CITY CAFE 中杯美式咖啡乙杯。