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中職／兄弟派誰先投好燒腦 王梓安、周磊都可能救火

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
中信兄弟隊總教練林威助。報系資料照
中信兄弟隊總教練林威助。報系資料照

中信兄弟隊投手戰力因為疫情重挫，單周只排得出德保拉一位先發投手，至於明天的比賽要交給誰，要看今天的投手使用結果，二軍則考慮王梓安、周磊都是可能的應急人選。

兄弟這波確診名單以投手居多，包括鄭凱文、魏碩成、黃恩賜、吳哲源等先發投手都在隔離中，本周已陸續啟用陳柏豪、官大元應急，度過今天的德保拉後，先發投手要派誰又要開始燒腦。

林威助坦言：「除了德保拉以外都滿頭痛，明天的先發也是要等今天出賽人員才能確認。」兄弟昨天註冊王梓安、今天註冊周磊，都是要以備不時之需。

林威助指出，若下周投手人數還是不夠，陳柏豪、官大元都有可能還要繼續先發，現在無法預期，「只能逐場討論，要考慮選手恢復、疲勞程度，若是恢復不良就比較困難一點。」

德保拉 王梓安 官大元

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