U12世界盃／剩下美、韓兩戰 中華隊教頭：沒有退路

U12世界盃少棒賽在台南舉行，委內瑞拉隊今天擊敗多明尼加隊後，與美國隊在複賽戰績位居前二，中華隊在預賽輸給委內瑞拉隊成為一大劣勢，總教練賴朝榮說：「沒有退路了。」

根據超級循環賽制，預賽對戰成績會帶進複賽，美國目前複賽3勝0敗、委內瑞拉隊3勝1敗，排在前二，中華隊2勝1敗排第三，不過那1敗就是輸給委內瑞拉，就算複賽戰績與委內瑞拉打平，考量對戰還是居下風。

今晚對手美國很難纏，場場以猛烈砲火擊倒對手，預賽至今已5連勝，賴朝榮表示：「這幾場看下來，美國攻擊力很強，要小心翼翼，特別投手方面，要小心調度。」

陣容方面，中華隊沒有太多調整，昨天隊長陳恩雖被觸身球打中，不過因是打到肌肉，沒有大礙；陳瑞鑫也沒有狀況，雖然集訓第一周就受傷，賴朝榮說：「當下很頭痛，但想說給他一個機會，等到8月3日，他是球隊要贏球的重要人物。」

今天對美國、明天對南韓隊，中華隊都需要連勝才能取得複賽前二，打進冠軍賽，賴朝榮說：「已經沒有退路，今天也好、明天也好，都要拚過去。」