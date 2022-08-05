中職／李振昌5度打翻泡麵 助總認為差在看管壘上跑者

中信兄弟隊守護神李振昌昨天再吞下一次救援失敗，本季第5度砸鍋，已經超越去年全季，總教練林威助認為他的投球與過往落差不大，比較大的問題在於看管壘上跑者。

富邦悍將隊昨天以6：5擊敗中信兄弟隊，李振昌在8局下提前登板把關1分領先，先被葉竹軒敲出追平安打，續投到第9局，董子恩先敲內野安打，代跑莊韋恩盜上二壘，事後來看是相當巨大的一次盜壘。

莊韋恩靠王勝偉的犧牲觸擊站上三壘，隨後李振昌的一顆滑球提前落地，形成再見暴投，這是他本季27場出賽的第5次救援失敗，已追平2020年全季51場登板的救援失敗數。

被問到李振昌的問題，林威助指出，「今年的狀況目前看到的都是被盜壘比較多，大家也都知道，可能這點還需要和投手教練、本人再討論一下，之後的練習要怎麼去準備，幫他做一個比較好的調整，希望可以在之後的比賽比較有自信去表現出來，畢竟他還是我們勝利組。。」

林威助認為，包括球速在內，李振昌的投球看來落差不會太大，主要的問題還是看管壘上跑者方面，「壘上有人時，可能他本身壓力也比較大一點。」