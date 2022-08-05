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U12世界盃／桃李滿天下 賴朝榮不說誰最棒：林威助會抗議

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
U12世界盃少棒賽，中華隊總教練賴朝榮。圖／中華棒協提供
U12世界盃少棒賽，中華隊總教練賴朝榮。圖／中華棒協提供

U12世界盃少棒賽中華隊總教練賴朝榮桃李滿天下，教出不少職棒球員、教練，若要說帶過最驕傲的球員，賴朝榮不願點名，「不然林威助會抗議，高志綱也會耶。」

賴朝榮這次帶中華隊在台中集訓，中信兄弟隊總教練林威助原本要探班，但無暇分身，而到台南比賽後，統一獅隊首席教練高志綱送上披薩、肉包等好吃的，給中華隊小學弟們。

賴朝榮表示，作為教練，看到該培養的選手，必須不厭其煩，小細節也很重要，「常常關注小朋友是否精神不好、狀態不佳。」這也才有了獅隊投手古林睿煬所說，賴朝榮幫全隊刮痧的小故事。

古林睿煬與戴培峰都是賴朝榮得意門生，少棒時期兩人都是投手兼捕手，不過賴朝榮看出戴培峰從小學五年級就展現捕手天分，當時控球、球速還比古林好；古林則是到了國中開始大幅成長，到平鎮高中後與好選手為伍更激發成長。

當過林威助、曾豪駒、高志綱、陳仕朋、古林睿煬與戴培峰的教練，要說誰讓他最驕傲？賴朝榮說：「不能說啦，林威助會抗議耶、戴培峰、高志綱也會，我都喜歡啦。」

高志綱 戴培峰 林威助

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