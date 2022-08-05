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U12世界盃／陳偉殷送愛心給日本隊 吉見一起很驚喜

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
U12世界盃少棒賽，日本隊總教練井端弘和（中）。圖／中華棒協提供
U12世界盃少棒賽，日本隊總教練井端弘和（中）。圖／中華棒協提供

日本隊在今年U12世界盃少棒賽落入排名賽，今天收到神秘客的台灣飲料鼓勵，希望他們「開心打棒球，不要因為輸贏就不喜歡棒球」，小球員個個眉開眼笑，投手教練吉見一起也直呼：「很驚喜。」

今年U12世界盃少棒賽日本隊的總教練井端弘和、投手教練吉見一起，都是台灣左投陳偉殷的好朋友，陳偉殷人不在台灣，透過友人跨海送上珍珠奶茶、冰沙等台灣飲料，約35杯。

陳偉殷送上飲料，主要是勉勵日本隊小球員，要他們加油，開心打棒球，不要因為輸贏就不喜歡棒球，開心享受棒球，朝自己的目標繼續努力。

井端弘和表示，很感謝陳偉殷，也會將這樣的訊息傳遞給小朋友，「雖然沒能打進複賽，但他們沒有特別沮喪，畢竟還有後續的比賽，仍然要好好完成。」

日本隊今天以14：0在5局提前擊敗南非隊，南非隊的風格就是「快樂打球」，井端弘和表示，棒球的原點就是快樂打球，要打起來開心才有動力，這點無論日本、南非都是一樣，只不過日本發展棒球已久，外界難免會有較高標準，「小朋友本來就是要快樂打球，保持初心。」

吉見一起曾多次來台，這次以日本隊教練身分來，隔離期間也特別向好友陳偉殷打聽，台南有哪些好喝飲料值得推薦，但不知道今天會收到飲料，「是個驚喜，等下打電話謝謝他。」

U12世界盃少棒賽，陳偉殷送上飲料鼓勵日本隊。記者蘇志畬／攝影
U12世界盃少棒賽，陳偉殷送上飲料鼓勵日本隊。記者蘇志畬／攝影
U12世界盃少棒賽，日本隊投手教練吉見一起。記者蘇志畬／攝影
U12世界盃少棒賽，日本隊投手教練吉見一起。記者蘇志畬／攝影

棒球 陳偉殷

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