U12世界盃／委內瑞拉轟倒多明尼加 中華隊爭冠難度增

U12世界盃少棒賽複賽，多明尼加隊雖有滿貫砲反擊，委內瑞拉隊仍敲出3轟，以12：5穩穩拿下勝利，在複賽取得3勝1敗，中華隊晚場對美國隊壓力驟增。

美國隊在複賽握有3勝，中華隊則是2勝1敗，加上這1敗是輸給委內瑞拉隊，考量到對戰，中華隊戰績要超越委內瑞拉隊，才有機會以複賽前二名晉級冠軍戰，代表剩下今天對美國隊、明天對南韓隊都要贏球。

1局上委內瑞拉隊就靠著3支安打、1次保送，加上隊友失誤，一口氣攻下5分，3局上6支安打包括2轟，也再攻下5分。

多明尼加隊在3局下點燃攻勢，靠著1支安打、2次失誤攻占滿壘，接著委隊又一次失誤送1分，2出局後狄亞茲（Miguel Diaz）一棒轟出滿貫砲，追到剩下5分差。

然而5局上、6局上委內瑞拉隊各添1分，包括一發陽春砲，又拉開差距，團隊13支安打，羅德里格斯（Alex Rodriguez）、米里安（Salomon Millan）、培瑞茲（Juan Perez）各一轟。