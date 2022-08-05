快訊

不止和碩！台商：進大陸海關文件要標示「中國台灣」

獨／一票科技業巨擘出席 裴洛西訪台午宴談話內容曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

U12世界盃／委內瑞拉轟倒多明尼加 中華隊爭冠難度增

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
U12世界盃少棒賽複賽，委內瑞拉隊羅德里格斯（Alex Rodriguez）開轟。圖／中華棒協提供
U12世界盃少棒賽複賽，委內瑞拉隊羅德里格斯（Alex Rodriguez）開轟。圖／中華棒協提供

U12世界盃少棒賽複賽，多明尼加隊雖有滿貫砲反擊，委內瑞拉隊仍敲出3轟，以12：5穩穩拿下勝利，在複賽取得3勝1敗，中華隊晚場對美國隊壓力驟增。

美國隊在複賽握有3勝，中華隊則是2勝1敗，加上這1敗是輸給委內瑞拉隊，考量到對戰，中華隊戰績要超越委內瑞拉隊，才有機會以複賽前二名晉級冠軍戰，代表剩下今天對美國隊、明天對南韓隊都要贏球。

1局上委內瑞拉隊就靠著3支安打、1次保送，加上隊友失誤，一口氣攻下5分，3局上6支安打包括2轟，也再攻下5分。

多明尼加隊在3局下點燃攻勢，靠著1支安打、2次失誤攻占滿壘，接著委隊又一次失誤送1分，2出局後狄亞茲（Miguel Diaz）一棒轟出滿貫砲，追到剩下5分差。

然而5局上、6局上委內瑞拉隊各添1分，包括一發陽春砲，又拉開差距，團隊13支安打，羅德里格斯（Alex Rodriguez）、米里安（Salomon Millan）、培瑞茲（Juan Perez）各一轟。

中華隊 培瑞茲

延伸閱讀

U12世界盃／韓國鄭宇燦投打俱佳 偶像是金河成

U12世界盃／陳柏笙3安3打點 期待與美交手挑戰極限

U12世界盃／陳瑞鑫開轟不負眾望 2目標達陣改拚冠軍戰

U12世界盃／換回一體成型棒 中華隊複賽打瘋了

相關新聞

U12世界盃／剩下美、韓兩戰 中華隊教頭：沒有退路

U12世界盃少棒賽在台南舉行，委內瑞拉隊今天擊敗多明尼加隊後，與美國隊在複賽戰績位居前二，中華隊在預賽輸給委內瑞拉隊成為...

中職／少了9年前的崩潰 官大元年紀大了心境也不同

9年前接獲先發任務時的崩潰，官大元至今都還記得，這回再度臨危受命，他已經沒有當年的慌張，他笑說年紀不同、心境不同。

中職／李振昌5度打翻泡麵 助總認為差在看管壘上跑者

中信兄弟隊守護神李振昌昨天再吞下一次救援失敗，本季第5度砸鍋，已經超越去年全季，總教練林威助認為他的投球與過往落差不大，...

U12世界盃／委內瑞拉轟倒多明尼加 中華隊爭冠難度增

U12世界盃少棒賽複賽，多明尼加隊雖有滿貫砲反擊，委內瑞拉隊仍敲出3轟，以12：5穩穩拿下勝利，在複賽取得3勝1敗，中華...

U12世界盃／韓國6日出戰台灣 教頭：應該會睡不好

U12世界盃棒球賽韓國隊超級循環賽複賽今天與墨西哥隊交手，韓國隊先發投手鄭宇燦投打俱佳，率隊以4比1拿下複賽首勝，明天將...

U12世界盃／陳偉殷送愛心給日本隊 吉見一起很驚喜

日本隊在今年U12世界盃少棒賽落入排名賽，今天收到神秘客的台灣飲料鼓勵，希望他們「開心打棒球，不要因為輸贏就不喜歡棒球」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。