中職／范國宸當代理隊長 林哲瑄提醒照顧年輕悍將

富邦悍將隊萬年隊長林哲瑄因撲接變成傷兵，本季報銷，在教練團的指定之下，由范國宸成為代理隊長，他也已收到來自林哲瑄的錦囊妙計。

悍將隊已由林哲瑄連當6年隊長，日前在新竹棒球場因撲接造成全季報銷的肩膀傷勢，在他缺陣的這段期間由誰來暫代隊長？答案是中生代的范國宸。

范國宸成為代理隊長是來自教練團的指定，他透露某天被請進教練室得到通知，請他幫個忙，教練也在集合時向全隊宣布此事。

成為代理隊長後，范國宸也自覺多了一個責任，「既然教練對我有信任，就是看自己能做到哪裡，也不要給自己太大壓力，把自己能做好的事做好，看看球場上需要什麼或是學弟需要什麼，就儘量去幫忙。」

林哲瑄也有給他一些提醒，范國宸表示，「哲瑄是說陣中有些選手比較年輕，要多溝通，不能讓他們在場上不知道要做什麼。」

隊友們對他稱呼的「隊長」，范國宸自認還是玩笑意味居多，「只有鬧著玩的喊隊長，可能我和他們年紀比較接近，不會有太大距離感。」