中職／張冠廷打席究竟打什麼算盤？丘總還原當下思路

富邦悍將隊昨天打到9局下，因李振昌的再見暴投迎來勝利，但張冠廷的打席賽後引起極大討論，總教練丘昌榮今天對此還原當時想法，是因當時場上的組合才會下達這樣的戰術，「如果沒有，後面還有3、4棒。」

悍將隊昨天9局下由董子恩敲出內野安打開局，換上代跑莊韋恩，盜壘加犧牲觸擊站上三壘，僅一出局的局面，換上張冠廷代打，把球送到外野就有機會終結比賽，但張冠廷前4球都是短棒，第5球在球數2好2壞的情況下揮空吞下三振。

張冠廷的打席究竟在打什麼算盤？丘昌榮解釋，是因為當下在場上的組合，才有下達這樣的戰術，「因為莊韋恩的腳程很快，才會做這種點下去才跑的戰術。」至於特地換上張冠廷執行短打，他說：「如果可以點到投手右邊，左打會比較好點。」

被追問讓張冠廷把球打到外野不會比較容易嗎？丘總無奈回應，「有時候三壘有人、沒人出局都不一定會得分。」悍將隊前兩天都有類似情況卻打成內野飛球的案例，他說：「也不是打電動，想要打去外野就可以，而且是振昌的球。」

丘昌榮坦言，如果球隊打擊狀況很順，得點圈都能打回來，他也不想下達這樣的戰術，「但我們前天15個殘壘欸！」

昨天的教訓之後，悍將隊今天賽前因此進行觸擊特訓，結果張冠廷「點」成傷兵，左手食指開放性骨折，已前往輔大醫院檢查，評估要休一個月，悍將隊今天拉上于森旭支援。