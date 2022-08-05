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中職／龍隊8月3場新竹賽事 改到斗六打

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
原訂8月在新竹進行的3連戰，聯盟今天公告改到斗六球場進行。 聯合報系資料照
原訂8月在新竹進行的3連戰，聯盟今天公告改到斗六球場進行。 聯合報系資料照

新竹棒球場「開箱」後，一波系列賽沒打完就被退貨，原訂8月也在新竹進行的3連戰，聯盟今天公告改到斗六球場進行。

味全龍隊選定新竹為雙主場之一，球場經過重建，在7月22日展開3連戰，未料狀況不斷，只打完前兩場，第3場直接因場地狀況不佳遭到延賽，8月的3場比賽也在當時就已確定要更換場地。

聯盟賽務部今天公告，「因新竹球場進行場地整理，原定味全隊8月16日、17日主場對中信兄弟、8月18日主場對統一7-ELEVEn例行賽，比賽場地調整至斗六球場進行。」此外，8月18日原本在斗六有安排二軍賽事，則改到澄清湖棒球場進行。

目前還留在賽程上的新竹賽事僅剩9月3、4日，但場地要補救到9月可以進行賽事也有難度，今年再返新竹比賽機率不高。

新竹棒球場 中信兄弟 味全龍

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