U12世界盃／激戰小球員提人種膚色 韓國教頭李東真說抱歉

U12世界盃棒球賽韓國隊預賽與多明尼加交手時，總教練李東真集合球隊談話提到人種膚色，在韓國引起討論批評，李東真今天受訪坦言是為激勵士氣、很抱歉，如果重來會選更好的措辭。

韓國隊預賽與多明尼加隊交手時，兩隊激戰，也被轉播拍到總教練李東真換局集合球隊談話時提到人種膚色，引起韓國國內的討論，也有不少批評聲音，韓國隊終場以4比5吞敗。

李東真今天賽後接受台灣媒體訪問時表示，當時比賽戰況激烈，所以要想辦法激勵士氣，用詞比較不恰當、很不好意思。李東真也提到，如果時間可以倒轉，會選擇用更好的措辭。

至於韓國棒協表示會針對此事調查討論，李東真說，韓國棒協有派人隨隊，也已經提醒他對外發言要更小心謹慎。