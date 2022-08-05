U12世界盃／激戰小球員提人種膚色 韓國教頭李東真說抱歉
U12世界盃棒球賽韓國隊預賽與多明尼加交手時，總教練李東真集合球隊談話提到人種膚色，在韓國引起討論批評，李東真今天受訪坦言是為激勵士氣、很抱歉，如果重來會選更好的措辭。
韓國隊預賽與多明尼加隊交手時，兩隊激戰，也被轉播拍到總教練李東真換局集合球隊談話時提到人種膚色，引起韓國國內的討論，也有不少批評聲音，韓國隊終場以4比5吞敗。
李東真今天賽後接受台灣媒體訪問時表示，當時比賽戰況激烈，所以要想辦法激勵士氣，用詞比較不恰當、很不好意思。李東真也提到，如果時間可以倒轉，會選擇用更好的措辭。
至於韓國棒協表示會針對此事調查討論，李東真說，韓國棒協有派人隨隊，也已經提醒他對外發言要更小心謹慎。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言