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U12世界盃／韓國6日出戰台灣 教頭：應該會睡不好

中央社／ 台南5日電
韓國下一戰將與台灣隊交手，總教練李東真直言：「今晚應該會睡不好」。 圖／中華棒協提供
韓國下一戰將與台灣隊交手，總教練李東真直言：「今晚應該會睡不好」。 圖／中華棒協提供

U12世界盃棒球賽韓國隊超級循環賽複賽今天與墨西哥隊交手，韓國隊先發投手鄭宇燦投打俱佳，率隊以4比1拿下複賽首勝，明天將與台灣隊交手，總教練李東真直言：「今晚應該會睡不好」。

U12世界盃棒球賽韓國隊帶著2敗晉級超級循環賽複賽，但昨天首戰不敵委內瑞拉，今天與墨西哥隊交手，韓國隊先發投手鄭宇燦投5局飆出10次三振、無失分，打擊方面也有開轟，投打俱佳率隊拿下複賽首勝，目前戰績1勝3敗。

韓國隊總教練李東真表示，鄭宇燦今天投打都有不錯表現，但其實狀態還不是調整到最好，今天比賽教練團也沒有特別下達什麼指示。

韓國隊這次預賽打得比較悶，今天團隊敲出3轟，除了鄭宇燦之外，朴勝鉉、金睿燦也都有開轟，總教練李東真表示，這批球員的攻擊能力其實不錯，之前沒有發揮出來打的比較辛苦，但現在發揮也不遲。

韓國隊明天複賽最後一戰將與台灣隊交手，李東真表示，在韓國的時候就知道台灣隊的球員很厲害，應該就是要來打冠亞軍的球隊，「我們是帶著沉重的負擔感來面對明天的比賽，今天應該會睡不好。」

被問起明天的先發投手是否是球隊王牌安勝優，李東真表示，今天晚一點就會公布，「應該是八九不離十。」

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