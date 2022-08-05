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U12世界盃／二刀流！鄭宇燦5局10K加開轟 南韓複賽首勝
U12世界盃少棒賽，南韓隊全場3轟炸裂，先發投手鄭宇燦自己貢獻1轟，還繳出5局無失分好投，幫助球隊以4：1擊敗墨西哥隊，拿下複賽首勝，韓墨同以1勝3敗排在5、6名。
南韓隊開賽連3局得分，1局上趁對手夾殺不注意，三壘跑者溜回本壘得到第1分，2局上金睿燦陽春砲再添1分，3局上补勝鉉、鄭宇燦各敲1轟，拉開到4：0領先。
鄭宇燦以86球投完5局，送出10次三振，雖然開賽被敲2支安打，4局下也被敲2安加上觸身球形成滿壘，但兩次危機都度過，5局2出局後被攻上二壘，雖然投到85球限制達2好3壞，但仍可投完該打席，再投1顆好球，用三振收尾。
鄭宇燦用球數達到限制，明天對中華隊確定無法再登板，6局接手的安勝優僅投0.1局，在滿壘危機下投手犯規，奉送1分，再換上鄭主元收尾最後0.2局，沒再掉分。
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