影／Uni-girls與PS熱舞 揪逛泰安服務區做公益

球迷照過來！國道一號泰安服務區今舉辦「國道強棒出擊，揪你一起做公益」活動，由中信兄弟Passion Sisters與統一獅Uni-girls上台熱舞揭序幕。即日起至10月31日止，泰安服務區北大巴展覽館展出統一7-ELEVEn獅隊展品，觀展人數每人換算一元，全數捐給台中市和平區自由國小棒球隊，支持在地偏鄉球隊追夢。

位於國道一號北上的泰安服務區，今(5日)起至10月31日舉辦「國道強棒出擊 揪您一起做公益」活動，今天中午由中華職棒統一7-ELEVEn獅隊及中信兄弟球員舉辦見面簽名會，有球迷早上7點多就來排隊，人潮爆棚。

活動在中信兄弟PS女孩、統一7-ELEVEn獅隊Uni girls啦啦隊輪番上台勁歌熱舞，台下球迷拿起手機、相機捕捉畫面，現場氣氛炒到最嗨。

交通部高速公路局中區養護工程分局表示，「國道強棒出擊，揪您一起做公益」在泰安服務區北大巴展覽館展出統一7-ELEVEn獅隊展品，即日起(5日)至10月31日止，入園觀展人數，每人換算一元，全數支持台中市和平區自由國小棒球隊，替喜愛棒球的孩子盡一份心力。

今天，統一7-ELEVEn獅隊與中信兄弟球隊各提供50顆限量簽名紀念球進行公益販售，販售所得連同展覽期間觀展人數公益金，響應捐公益，替偏鄉棒球孩子圓夢。