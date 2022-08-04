快訊

不止和碩！台商：進大陸海關文件要標示「中國台灣」

獨／一票科技業巨擘出席 裴洛西訪台午宴談話內容曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／3打點平個人紀錄 葉竹軒：有責任把隊友送回來

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
富邦悍將隊葉竹軒。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊葉竹軒。記者季相儒／攝影

下半季前6場比賽打完拿下3勝3敗的富邦悍將隊，今天在與中信兄弟隊的比賽中靠著「黑豆」葉竹軒全場4打數3安打，並拿下追平個人單場紀錄的3打點，以及兄弟「守護神」李振昌在9局下半3壘有人的情況下出現暴投，最終以6：5拿下勝利。

35歲的葉竹軒在今天與兄弟之戰，在首打席觸擊失敗遭接殺後，接下來連三打席都擊出安打，且都能成功將隊友送回本壘，單場進帳3打點追平個人紀錄，也讓他在賽後獲選為MVP，並在隊友的簇擁聲中上台接受表揚。

對於葉竹軒的亮眼打擊表現，悍將總教練丘昌榮也誇讚葉竹軒平時就會自己默默練習，今天表現也相當不錯，但他也鼓勵陣中中生代與年輕世代球員必須要更努力，不能太快就知足。

葉竹軒也直言，希望能夠透過更穩定的表現讓教練團感到安心，談到今天在得點圈有人時的亮眼打擊表現，他則說：「心態會想要打得更扎實，有責任把隊友送回來。」

葉竹軒 丘昌榮

延伸閱讀

圖輯／中職 兄弟李振昌再見暴投 富邦悍將中斷主場3連敗

中職／李振昌再見暴投 富邦悍將6：5險勝中信兄弟

圖輯／中職 周思齊2分二壘打 5局中信兄弟4：3領先富邦

中職／摟著豆哥暖心鼓勵 辛元旭經歷過更懂多難受

相關新聞

U12世界盃／中華1：2落後美國 比賽因雨暫停

U12世界盃棒球賽中華隊今天複賽與美國隊交手，台灣隊開賽先拿1分，但美國隊1局下安德森敲出2分砲翻轉戰局，1局打完台灣1...

U12世界盃／剩下美、韓兩戰 中華隊教頭：沒有退路

U12世界盃少棒賽在台南舉行，委內瑞拉隊今天擊敗多明尼加隊後，與美國隊在複賽戰績位居前二，中華隊在預賽輸給委內瑞拉隊成為...

中職／少了9年前的崩潰 官大元年紀大了心境也不同

9年前接獲先發任務時的崩潰，官大元至今都還記得，這回再度臨危受命，他已經沒有當年的慌張，他笑說年紀不同、心境不同。

中職／李振昌5度打翻泡麵 助總認為差在看管壘上跑者

中信兄弟隊守護神李振昌昨天再吞下一次救援失敗，本季第5度砸鍋，已經超越去年全季，總教練林威助認為他的投球與過往落差不大，...

U12世界盃／委內瑞拉轟倒多明尼加 中華隊爭冠難度增

U12世界盃少棒賽複賽，多明尼加隊雖有滿貫砲反擊，委內瑞拉隊仍敲出3轟，以12：5穩穩拿下勝利，在複賽取得3勝1敗，中華...

U12世界盃／韓國6日出戰台灣 教頭：應該會睡不好

U12世界盃棒球賽韓國隊超級循環賽複賽今天與墨西哥隊交手，韓國隊先發投手鄭宇燦投打俱佳，率隊以4比1拿下複賽首勝，明天將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。