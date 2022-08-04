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中職／3打點平個人紀錄 葉竹軒：有責任把隊友送回來
下半季前6場比賽打完拿下3勝3敗的富邦悍將隊，今天在與中信兄弟隊的比賽中靠著「黑豆」葉竹軒全場4打數3安打，並拿下追平個人單場紀錄的3打點，以及兄弟「守護神」李振昌在9局下半3壘有人的情況下出現暴投，最終以6：5拿下勝利。
35歲的葉竹軒在今天與兄弟之戰，在首打席觸擊失敗遭接殺後，接下來連三打席都擊出安打，且都能成功將隊友送回本壘，單場進帳3打點追平個人紀錄，也讓他在賽後獲選為MVP，並在隊友的簇擁聲中上台接受表揚。
對於葉竹軒的亮眼打擊表現，悍將總教練丘昌榮也誇讚葉竹軒平時就會自己默默練習，今天表現也相當不錯，但他也鼓勵陣中中生代與年輕世代球員必須要更努力，不能太快就知足。
葉竹軒也直言，希望能夠透過更穩定的表現讓教練團感到安心，談到今天在得點圈有人時的亮眼打擊表現，他則說：「心態會想要打得更扎實，有責任把隊友送回來。」
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