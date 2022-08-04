中職／首轟後卻出現守備瑕疵 戴云真感謝隊友挽救勝利

富邦悍將隊「2年級生」戴云真，今天出戰中信兄弟隊的比賽中於4局下敲出個人生涯首轟並進帳兩分打點，皆寫下職業生涯的新紀錄，不過也在5局上出現守備瑕疵，讓兄弟周思齊擊出兩分打點二壘打，對於球隊最終仍是以1分險勝，賽後他也感謝隊友為球隊挽救勝利。

生涯前11場出賽擊出兩支安打，未有打點進帳的戴云真，今天在與兄弟之戰於4局下壘上有人的情況下，從兄弟先發投手官大元手中敲出兩分砲，一舉達成生涯首轟與首打點的紀錄。

不過在5局上兄弟周思齊擊出一記左外野方向飛球時，戴云真卻出現判斷錯誤的隱形失誤，讓球從頭上飛越後形成二壘打，也讓兄弟一度反超前比數，賽後談到那次失誤，他說：「球打出去的時候受到燈光影響，但這不是藉口，要想辦法克服，很遺憾發生這個狀況，但也感謝隊友挽救勝利。」

對於戴云真的守備瑕疵，悍將總教練丘昌榮也直言，身為教練就有責任該好好鞭策，「我覺得他是不是打完全壘打後太興奮，但我不想幫他們找任何理由，必須自己正視不足的地方，首當其衝教練就是最大的責任，這部分我們教練團需要好好加油。」