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圖輯／中職 兄弟李振昌再見暴投 富邦悍將中斷主場3連敗
富邦悍將今天在新莊主場出戰來訪的中信兄弟，今天是三連戰的第二戰，昨天中信兄弟以4：2擊敗地主富邦悍將，今天第二戰富邦悍將推出陳仕朋先發對戰中信兄弟的官大元。
目前5局結束，富邦悍將先發投手陳仕朋主投4.2局失4分（2分責失），中信兄弟先發投手官大元主投4局失3分，雙方先發投手皆無關勝負。3局上中信兄弟隊江坤宇擊出陽春全壘打先馳得點；4局上中信兄弟隊福來喜擊出陽春全壘打；4局下富邦悍將隊葉竹軒擊出1分打點安打，戴云真擊出2分全壘打；5局上中信兄弟隊周思齊擊出2分打點二壘安打；6局下富邦悍將隊葉竹軒擊出1分打點安打；8局上中信兄弟隊蘇緯達擊出陽春全壘打；8局下富邦悍將隊葉竹軒擊出1分打點安打；9局下富邦悍將隊三壘跑者莊韋恩靠著投手暴投回本壘得分，終場富邦悍將以6：5擊敗中信兄弟。
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