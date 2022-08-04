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圖輯／中職 兄弟李振昌再見暴投 富邦悍將中斷主場3連敗

攝影中心／ 記者季相儒／新北即時報導
中信兄弟救援投手李振昌吞下敗投。記者季相儒／攝影
中信兄弟救援投手李振昌吞下敗投。記者季相儒／攝影

富邦悍將今天在新莊主場出戰來訪的中信兄弟，今天是三連戰的第二戰，昨天中信兄弟以4：2擊敗地主富邦悍將，今天第二戰富邦悍將推出陳仕朋先發對戰中信兄弟的官大元。

目前5局結束，富邦悍將先發投手陳仕朋主投4.2局失4分（2分責失），中信兄弟先發投手官大元主投4局失3分，雙方先發投手皆無關勝負。3局上中信兄弟隊江坤宇擊出陽春全壘打先馳得點；4局上中信兄弟隊福來喜擊出陽春全壘打；4局下富邦悍將隊葉竹軒擊出1分打點安打，戴云真擊出2分全壘打；5局上中信兄弟隊周思齊擊出2分打點二壘安打；6局下富邦悍將隊葉竹軒擊出1分打點安打；8局上中信兄弟隊蘇緯達擊出陽春全壘打；8局下富邦悍將隊葉竹軒擊出1分打點安打；9局下富邦悍將隊三壘跑者莊韋恩靠著投手暴投回本壘得分，終場富邦悍將以6：5擊敗中信兄弟。

8局下富邦悍將隊葉竹軒擊出1分打點安打，追平比數。記者季相儒／攝影
8局下富邦悍將隊葉竹軒擊出1分打點安打，追平比數。記者季相儒／攝影
富邦悍將救援投手曾峻岳拿下勝投。記者季相儒／攝影
富邦悍將救援投手曾峻岳拿下勝投。記者季相儒／攝影
9局下富邦悍將隊三壘跑者莊韋恩靠著投手李振昌暴投回本壘得分，終場富邦悍將以6：5擊敗中信兄弟。記者季相儒／攝影
9局下富邦悍將隊三壘跑者莊韋恩靠著投手李振昌暴投回本壘得分，終場富邦悍將以6：5擊敗中信兄弟。記者季相儒／攝影
8局上中信兄弟隊蘇緯達擊出陽春全壘打。記者季相儒／攝影
8局上中信兄弟隊蘇緯達擊出陽春全壘打。記者季相儒／攝影
9局下富邦悍將隊莊韋恩盜壘成功。記者季相儒／攝影
9局下富邦悍將隊莊韋恩盜壘成功。記者季相儒／攝影

富邦悍將 中信兄弟

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