中職／李振昌再見暴投 富邦悍將6：5險勝中信兄弟

受到疫情影響全隊已有10人確診隔離的中信兄弟隊，今天在與富邦悍將隊之戰在先發投手戰力告急的情況下，由官大元在睽違3227天後再次掛帥先發，兩隊火力全開共敲出4支全壘打，前8局打完戰成5：5平手，悍將9局下靠著董子恩擊出內野安打，並一路攻占三壘後，兄弟「守護神」李振昌卻在兩出局後發生再見暴投，讓悍將以6：5險勝。

兄弟今天在王政順隔離轉確診後，陣中目前已經有10名球員確診隔離中，其中包括了7位投手，讓球隊投手戰力告急，今天賽前決定由官大元掛帥先發，也是他繼2013年10月對戰義大犀牛隊後，再次以先發投手身分站上投手丘。

儘管投手人手短缺，但兄弟打線今天也挺身而出，先是在3局上靠著江坤宇的陽春砲先馳得點，第4局再由福來喜接棒敲出個人本季第3轟，助兄弟取得2：0領先。

不過4局下悍將也展開反擊，先是林益全擊出二壘安打，並靠著葉竹軒的一壘安打為富邦拿下第1分，隨後戴云真更是從官大元手中敲出生涯首轟、2分砲，幫助富邦反取得3：2領先。

5局上兄弟再度反攻，周思齊在1、3壘有人的情況下敲出一支左外野方向飛球，悍將戴云真卻發生判斷錯誤的狀況，形成帶有2分打點的二壘安打，前5局打完兄弟也以4：3再度逆轉。

6局下悍將面對兄弟中繼投手牧田和久，靠著連續3支一壘打追平比數，8局上兄弟蘇緯達敲出本場比賽兩隊的第4支全壘打，也是個人本季首轟，幫助兄弟取得5：4領先；不過8局下半本場比賽打擊手感火燙的葉竹軒，敲出個人本場比賽第3支安打也是第3分打點，追平個人單場最多打點紀錄，也助悍將再度追平比數。

9局上兄弟岳東華雖然擊出安打，但最終卻無功而返，9局下悍將董子恩擊出內野安打後，悍將也換代跑莊韋恩，並發動盜壘攻占二壘，加上王勝偉的觸擊推進，在一人出局的情況下攻佔三壘，悍將此時換上代打張冠廷遭到李振昌三振，但范國宸打擊時李振昌卻出現再見暴投的狀況，讓悍將以6：5險勝兄弟。